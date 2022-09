Igualtat destina 600.000 euros per a programes especialitzats dirigits a dones en situació de risc o exclusió

Tal com estableix la resolució de la Conselleria publicada en el DOGV, s'han concedit ajudes per a finançar el desenvolupament i implantació d'un total de 98 programes encaminats a millorar la situació psicosocial, la formació integral o integració social i laboral de dones que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

Aquestes subvencions de la Conselleria van destinades a finançar les despeses corrents derivades del desenvolupament de les actuacions específiques a dones, que poden incloure en la seua realització i depenent de l'àrea, a les filles o fills menors que d'elles depenguen.

En concret, els programes subvencionats estan relacionats amb àrees de foment de l'autoestima i promoció de l'autonomia personal, adquisició d'hàbits i habilitats personals, maternals i de relació.

Així mateix, es financen programes d'adquisició d'hàbits i habilitats prelaborales bàsiques per al desenvolupament de l'empleabilitat, atenció psicològica i social a nivell individual i grupal i atenció específica a dones embarassades i mares amb persones menors de tres anys.

Per als criteris de valoració de les sol·licituds presentades s'ha tingut en compte, entre altres aspectes, el compliment de les clàusules socials incloses en la convocatòria de les ajudes, com que l'entitat tinga contractada alguna dona víctima de violència de gènere, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent o en risc d'exclusió social.

La Conselleria també ha valorat que l'entitat dispose de certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes.