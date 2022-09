La alcaldesa de Santander asegura que todas las licencias de terrazas cumplen con la ordenanza

"Yo apelo a que ni la hostelería ofenda a los vecinos, ni los vecinos ofendan a la hostelería", ha afirmado Igual, cuestionada este lunes por los medios de comunicación sobre las críticas de algunas asociaciones vecinales sobre la ocupación del espacio público por parte de las terrazas.

La alcaldesa ha aclarado que por el Covid se aprobó la exención para los establecimientos hosteleros del canon de ocupación de espacio público para las terrazas, si bien ha asegurado que ello no significa que los establecimientos no tengan que tener las licencias de éstas en vigor, que es donde en la que se especifica cuántos elementos tienen autorización para instalar y cuánta superficie pueden ocupar.

"En nuestra ciudad no ha habido ninguna licencia que se haya dado por Covid a ningún establecimiento que no pudiera tenerla si no hubiese Covid", ha afirmado Igual.

Ha señalado que los agentes de la Policía Local tienen entre sus funciones la supervisión de que los negocios de hostelería cumplan las condiciones de las licencias de terrazas, algo que, según ha dicho, están haciendo, con denuncias y multas para los establecimientos que la instalen sin tener la autorización o no se ajusten a lo que tienen permitido.

Y respecto a los ruidos, ha explicado que se ha abierto expediente a algún negocio de hostelería por ruidos, pero también ha indicado que "hay veces" en que las molestias a los vecinos no es causada por el negocio de hostelería sino por la propia gente que está en la calle.

Ha señalado que este verano ha habido "mucha gente" en Santander y ha podido ocurrir que haya habido "una voz más alta que otra".

Igual ha señalado que desde el Ayuntamiento se debe "cuidar a los vecinos, por supuesto" pero también conciliar esto con el hecho de ofrecer ocio y ser una ciudad "anfitriona" de los visitantes, con la actividad económica que ello genera. "Es esa convivencia la que debemos ir modulando", ha explicado.

Y respecto a quienes piden más Policía, Igual ha asegurado que hay "policía por la calle" y el Ayuntamiento está trabajando para incorporar a más agentes.

Así, ha recordado que hace unos meses se incorporaron 36 nuevos policías locales y actualmente hay abierto un proceso para hacer lo mismo con otra treintena.