Arrimadas confirma la refundación de Cs para enero pero evita hablar de su candidatura: "No quiero poner el foco en el quién"

El partido que lidera Inés Arrimadas estrenará programa, equipo, estatutos, liderazgo e imagen en seis meses, tal y como estaba previsto en el proceso de refundación de Ciudadanos, que aceleró plazos en el mes de junio. "Se van a cumplir los plazos y la asamblea se celebrará entre diciembre y enero", ha subrayado la presidenta de Cs tras el Comité Permanente y el Equipo para la Refundación.

No obstante, Inés Arrimadas ha sorteado en varias ocasiones las preguntas de los periodistas sobre si se presentará a las primarias internas que se celebrarían antes de dicha asamblea extraordinaria. "Yo no voy a enturbiar este proceso; es el momento de hablar del 'qué' y no poner el foco en el 'quién'". Arrimadas ha insistido en que se cumplirá con los plazos de los estatutos.

Habrá ampliación.