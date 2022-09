Catalá demana a Puig concretar les mesures de la seua reforma fiscal i aplicar la que va proposar el PP

Així s'ha pronunciat Catalá en un comunicat en resposta a Puig, en el qual li ha acusat de "no deixar de pujar els impostos des que és president" i li ha retret que "ara prometa allò que no ha fet en dos legislatures".

Catalá ha considerat que Puig ha "assumit" la proposta del PP de fa un any. Al setembre de 2021, el PP va presentar una reforma fiscal amb la qual esperava deixar de recaptar 1.530 milions d'euros i va prometre "rebaixar l'IRPF a tots els ciutadans i simplificar els trams".

Puig no ha especificat els trams als quals afectarà la seua proposta, i s'ha limitat a assenyalar que el seu objectiu és "ajudar les classes mitjanes i treballadores, protegir més la població vulnerable i impulsar la creació d'ocupació".

Per a Catalá, "el millor que podria fer Puig és agafar la proposta de baixada d'impostos que fa un any li va posar sobre la taula Carlos Mazón i prendre bona nota, encara que siga any d'eleccions i encara que siga després d'haver fet just el contrari en els últims mandats com a president". "Si açò ajuda els valencians, benvinguda siga la mesura", ha conclòs.