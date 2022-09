Les famílies estalvien 2.800€ per fill per la gratuïtat del tram de 2 anys i 300€ per Xarxa Llibres, segons Educació

Així ho destaca la consellera d'Educació, Raquel Tamarit, el departament de la qual "desplega cada curs diferents mesures per a afavorir la igualtat d'oportunitats de les famílies i que tenen un impacte directe en l'estalvi en la tornada a classe".

"Continuem centrats a dur a terme polítiques que potencien l'estalvi familiar en qüestions bàsiques educatives. És el que dóna sentit al treball que ens té encomanat la societat valenciana. L'educació és un pilar fonamental per a construir una societat més justa i és necessari acompanyar l'economia familiar amb ferramentes que asseguren el dret a l'educació, siga la que siga la situació socioeconòmica del nostre alumnat. La prioritat és que ningú es quede arrere", sosté la titular d'Educació del Consell.

Des de l'administració subratllen que "un puntal per a afavorir l'estalvi de les famílies en la tornada a classe de l'alumnat són els bancs de llibres gratuïts de Xarxa Llibres". Segons Tamarit, "va ser el primer programa de reconstrucció de l'educació valenciana engegat fa huit cursos".

"Des d'aleshores, -prossegueix- hem invertit un total de 294 milions d'euros per a assegurar que cap família passe pel mal tràngol de no poder comprar un material tan essencial i totes les famílies que ho desitgen opten pel banc de llibres del seu centre educatiu. Es tracta d'una mesura que, a més, afavoreix el valor de cuidar el material, que passa cada curs d'uns alumnes a uns altres."

I afig: "Aquest curs, 9 de cada 10 alumnes tenen els llibres de text gratuïts perquè les seues famílies opten per aquest recurs més que consolidat en els centres. Es tracta de 460.000 alumnes i alumnes de Primària i ESO i cada família s'estalvia uns 300 euros per fill o filla".

La consellera d'Educació recorda que "la participació en Xarxa Llibres és voluntària per a les famílies i pràcticament totes opten a ella: 9 de cada 10 alumnes de Primària i ESO recorren als bancs de llibres dels seus centres educatius".

AUGMENT DE LES BEQUES DE MENJADOR

D'altra banda, les beques de menjador són una ferramenta clau per a facilitar l'estalvi de les famílies. "Cal destacar que 7 de cada 10 alumnes sol·licitants de la beca de menjador reben l'ajuda i que del total de becats, que són uns 145.000 beneficiaris aquest curs, la mitat reben la beca completa. Això suposa que les famílies que reben la beca íntegra s'estalvien 748 euros per fill o filla cada curs. És important garantir el menjar a l'alumnat amb major vulnerabilitat", ha destacat Raquel Tamarit, que ha continuat: "També volem explicitar que en la nostra autonomia no hem pujat el preu del menú diari, que se situa en els 4,25 euros".

La Conselleria inverteix 75,4 milions d'euros per a les beques de menjador aquest curs. Des de fa huit cursos l'augment de pressupost ha sigut del 43,6%, la qual cosa ha permès que l'alumnat beneficiari de les beques augmente en un 75%.

A més, la titular de la Conselleria d'Educació ha recordat que "estem preparant un nou programa pilot per a intensificar l'acompanyament a l'alumnat que prové de famílies més vulnerables des del punt de vista socioeconòmic i durant els pròxims mesos engegarem un servici de desdejunis gratuïts saludables en centres educatius que ens permeten introduir aquesta experiència pilot".

Així mateix, des de la Generalitat emfatitzen que, "per primera vegada, totes les famílies amb xiquetes i xiquets de 2 anys tenen garantida la gratuïtat en l'escolarització dels seus fills i filles independentment de la titularitat del centre, siga un CEIP, una escola infantil municipal, una de la Generalitat o una privada". L'estalvi per fill o filla cada curs en aquest tram és de 2.800 euros postil·len.

Tamarit ha abundat que "s'implementen de manera generalitzada les mesures que portem establides des de fa diversos cursos per a facilitar l'escolarització des dels 2 anys, perquè és importantíssim tant per al seu desenvolupament com per a aspectes de conciliació familiar". "Açò té com conseqüència que, tot i que en els últims anys el descens de la natalitat és més que palesa, en el nostre sistema educatiu hem pujat en 20 punts l'escolarització en 2 anys en huit cursos", sosté.

Les famílies que tenen fills i filles menors de 2 anys es poden estalviar entre 2.000 i 1.200 euros gràcies al Bo Infantil per a afavorir l'escolarització en la xarxa privada d'escoles infantils en aquests trams d'edats. Unes ajudes que, depenent del nivell de la renda familiar, van dels 70 als 200 euros mensuals en el tram de 0 a 1 any i de 70 a 120 euros al mes en el cas d'1 a 2 anys.