Afundación exhibe por primera vez en España 'AI: More than human', un recorrido por la inteligencia artificial

La muestra llega a la ciudad herculina tras haberse expuesto en Europa únicamente en los países donde están ubicadas las entidades que han creado el proyecto: Reino Unido y Países Bajos.

Luke Kemp, codirector de Barbican International Enterprises at Barbican Centre; Alba Meijide, comisaria de 'AI: More than Human en A Coruña, y Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación, presentaron el contenido de la exposición, antes de su inauguración esta tarde.

"Es una exploración única de la inteligencia artificial y la tecnología y cómo está entrelazada en nuestras vidas", ha expuesto Luke Kemp, quien ha incidido en que la inteligencia artificial ha pasado de ser planteada una cuestión de "un futuro lejano a algo que está muy presente". Además, ha destacado la potencialidad que ofrece en ámbitos como la creatividad, entre otros.

Antes, el presidente de Afundación ha asegurado que es una muestra que plantea aspectos vinculados a las "nuevas tecnologías" y que forma parte de la programación y los contenidos en los que trabaja Afundación. Además, ha resaltado la apuesta de la misma y de Abanca por la innovación.

PROYECTO INTERACTIVO

Por su parte, la comisaria de la exposición ha subrayado que la misma presenta, desde diferentes secciones, piezas como una réplica de la máquina 'enigma' o 'bombe', de Alan Turing, claves en el transcurso de la segunda guerra mundial, o una máscara original egipcia, entre otros muchos elementos.

Hay también la posibilidad de participar en la creación de una ciudad sostenible o de ver 'vida artificial' con la posibilidad de oler las flores de un árbol ya extinguido.

Y es que este proyecto "inmersivo e interactivo", que ocupa toda la sede de Afundación y que ha sido creado por el Barbican Centre de Londres con coproducción del Forum Groningen de Países Bajos, llega por primera vez a España para abordar "la relación entre las personas y la inteligencia artificial".

La exposición es una de las grandes propuestas de la entidad y estará abierta hasta el 5 de febrero, en horario de mañana y tarde, excepto los domingos, solo de mañana. Las visitas, organizadas en pases de cada quince minutos, tienen una duración de un tiempo medio de una hora, aunque el visitante podrá permanecer el tiempo que la desee. Las entradas están disponibles en la web Ataquilla.com

TRASLADO

Para su presentación en A Coruña, las piezas fueron trasladadas por mar desde el Guandong Science Center en China, donde estuvo expuesta anteriormente, en cuatro contenedores con 103 cajas de grandes dimensiones.

Diecinueve toneladas de equipos e instalaciones que configuran un proyecto que representa "un estudio sin precedentes de los avances tanto creativos como científicos de la inteligencia artificial, así como de la evolución de la relación entre los seres humanos y la tecnología".

CONTENIDO

La exposición, organizada en A Coruña en colaboración con ILUX Visual Technologies, ofrece a los visitantes, mediante instalaciones artísticas inmersivas, la oportunidad de interactuar con las piezas expuestas, algo que también se ha remarcado en su presentación.

En ella, se realiza un recorrido a través de la historia de la inteligencia artificial, desde sus orígenes anclados en la religión sintoísta japonesa o en el mito judío del Golem, pasando por los primeros experimentos informáticos de Ada Lovelace y Charles Babbage o los avances realizados durante la década de 1940 y hasta la actualidad.

Para ello, reúne algunos de los proyectos de investigación actuales, realizados por instituciones como el Massachussets Institute of Technology (MIT), Sony Computer Science Laboratories, Google Research o el Departamento de Informática de Imperial College de Londres, con instalaciones artísticas que exploran las posibilidades creativas de la IA en sus obras, como el músico Kode9 o el artista Yoichi Ochiai, entre otros.

El contenido estará organizado en cuatro secciones: The Dream of AI, la historia de las distintas civilizaciones y su relación con la creación de vida artificial y Mind Machines, un recorrido histórico desde las primeras máquinas calculadoras hasta la actualidad.

A ellas, se suman Data Worlds, en la que se plantea la vertiente ética de la aplicación de la IA, y Endless Evolution, una sección que explora el campo de la vida artificial (A-life) y cómo aplicarla a la evolución humana.