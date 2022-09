Cuca Gamarra participará mañana en la Junta Directiva del PP de Cantabria sobre el Congreso del partido

La Junta Directiva Regional del PP, máximo órgano de dirección del partido entre congresos, se reunirá en el Hotel Santemar a partir de las 20.00 horas y estará presidida por la presidenta de los 'populares' cántabros, María José Sáenz de Buruaga.

Gamarra ya anunció hace varias semanas que el PP retomaría tras el verano el proceso congresual y señaló que los congresos autonómicos pendientes, entre ellos el de Cantabria y otras pocas comunidades autónomas más, se celebrarían a partir de otoño.

Inicialmente, se preveía que el PP de Cantabria celebrara su cónclave antes del verano, si bien este proceso se vio retrasado por la celebración del congreso extraordinario en el partido a nivel nacional que supuso la llegada de Alberto Núñez Feijóo.

Por ahora, y dado que la cita aún no está convocada, no ha habido nadie que haya confirmado su intención de concurrir como candidato a la Presidencia del partido, si bien Buruaga no ha cerrado la puerta a volver a presentarse a la reelección. "¿Y por qué no?", dijo el pasado julio la actual líder del partido, que explicó que comunicaría su decisión "cuando llegue el momento oportuno".

Una vez que el Congreso del PP cántabro se convoque llegará el plazo de presentación de las candidaturas.