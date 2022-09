CSIF demana a Educació un reforç del personal de nòmines i administratiu per a evitar els impagaments

La central sindical ha reclamat a la Generalitat que augmente la plantilla i que pose tots els mitjans per tal d'evitar els impagaments que es reprodueixen al començament de curs i que el passat any es van perllongar fins a novembre, ha indicat el sindicat en un comunicat.

El sindicat explica que els servicis territorials disposen d'una escassa dotació de personal per a fer front a qüestions "tan rellevants" com tramitar altes i pagament de nòmines.

Assenyala que en la direcció provincial de València ha arribat a haver-hi quatre professionals per a atendre a més de 30.000 docents. La central sindical recalca que eixa falta de la necessària plantilla provoca, a causa de la manca de temps per al bolcat de dades o a possibles errades en gran part generades per la sobrecàrrega de treball, retards en abonaments de nòmina.

Referent a açò apunta que el passat curs va haver-hi docents que es van incorporar a l'inici i amb els qui la Generalitat no es va posar al dia en els pagaments fins a novembre. El sindicat ha exigit que aquesta circumstància no es repetisca aquest curs i per a açò demana un reforç de personal.