Compromís celebrarà dimarts una Executiva per a abordar el reglament de primàries

Així, ho ha anunciat la síndica de Compromís, Papi Robles, en declaracions als mitjans, en què ha recalcat que la coalició "sempre s'ha caracteritzat pel diàleg" i s'ha mostrat segura que s'arribarà "a bon port": "Oferir les millors llistes perquè la ciutadania tinga els seus drets assegurats. Compromís ha de ser eixa ferramenta i podem garantir que així seran les llistes, representant eixa necessitat", ha garantit.

Respecte a quan se celebraran les primàries, ha apuntat que dependrà dels acords i ha assegurat que "en breu se sabrà tot", encara que ha recordat que el termini per a presentar llistes acaba al març i, per a aleshores, "ben segur que estaran presentades".

"El diàleg continua i ja se saben els terminis que ens hem marcat i quan estiguen aprovats es parlarà dels percentatges, tràmits i de la manera en què s'ha de procedir", ha assenyalat.

YOLANDA DÍAZ

D'altra banda, ha apuntat que en la reunió celebrada per a analitzar les propostes legislatives per al pròxim període parlamentari no s'ha tractat la possible coalició electoral amb Yolanda Díaz, sinó que s'han centrat a començar aquest curs polític amb "més força que mai" perquè "la gent visca millor, que és el millor cartell electoral que tindrà Compromís".

En eixe sentit, ha assenyalat que eixa possible aliança electoral "se segueix treballant en els espais que toquen, però ací hui no tocava".