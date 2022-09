TheGrefg estalla después de que Alecmolon confiese que no tiene suficiente dinero para el 'Rewind Hispano': "Yo he puesto mi parte"

Alec Hernández, más conocido como Alecmolon, ha sorprendido este pasado domingo al revelar en su cuenta de Twitter que, si no consigue más financiación, este año no podrá realizar el Rewind Hispano.

Inspirado por la publicación que YouTube hace siempre a final de año con todos los creadores de la plataforma más importante, Alec ha realizado durante cinco años seguidos su versión con la comunidad hispanohablante de streamers.

Sin embargo, la creación y producción de un vídeo de 20 minutos con todas las caras más conocidas de España y Latinoamérica supone una gran inversión económica y en este 2022 parece que no ha conseguido las suficientes donaciones para cubrir los gastos previstos.

⏪REWIND HISPANO 2022⏩ Si no se mueve ahora, no habrá Rewind. https://t.co/7rSTp5BOFY pic.twitter.com/uT4StQ0iMf — Alec Hernández (@alecmolon) September 4, 2022

"El año pasado se llegó a un acuerdo entre los creadores tras una polémica. Decidieron financiarlo entre todos a cambio de nada. Por y para la comunidad", recordó en julio, pidiendo a los que donaron el año pasaron que volvieran a unirse al proyecto.

"Actualmente, somos varios los involucrados y tenemos muchas ganas de que salga esta nueva edición", ha comentado en una nueva actualización de la situación: "La parte negativa es que no hemos sido suficientes para llegar al presupuesto del año pasado. Por eso, no hemos podido empezar esta semana la preproducción del Rewing Hispano 2022, como teníamos pensado".

De momento, el vídeo queda paralizado a la espera de que este nuevo mensaje llegue a otros youtubers que quieran poner su granito de arena. "Sé que puede parecer que queda mucho tiempo, pero esto se empieza a preparar en septiembre. Si al final no es posible, lo comunicaré esta semana", ha concluido.

El enfado de TheGrefg

Unas palabras que han molestado mucho a The Grefg, quien fue fuertemente criticado el año pasado al ofrecerse a financiar él solo todo el proyecto a cambio de estrenarlo primero en su canal de Twitch. Un movimiento que enfadó a muchos de sus compañeros y acabaron moviendo a más de 20 youtubers para poner directo y financiarlo entre todos.

Aunque parecía que este año se iba a repetir esta manera de conseguir dinero, no todos han repetido y han vuelto apoyar el productor. Por eso, Grefg, que sí ha puesto su dinero, se ha mostrado muy decepcionado.

"Voy a dar mi opinión y no me quiero calentar", ha declarado en su directo: "El año pasado hubo Rewind porque yo me ofrecí a pagar todo. Este año no se está llegando al presupuesto porque no hay polémica".

Según el murciano, la única solución es que él vuelva a ofrecerse a cubrir todos los gastos, para volver a levantar el enfado de la comunidad y que decidan hacer su contribución. "Los que pueden poner la pasta son pocos, pero no es lo mismo si no hay salseo. La gente se olvida", ha comentado.

Sin apuntar nombres, ha revelado que se ha intentado a llegar a acuerdos en privado y la gente no ha dicho nada. "Están calladitos", ha criticado: "Yo ya he puesto lo que iba a poner. Yo el año pasado doné mi dinero y este año he vuelto a aportar la cantidad que he considerado oportuna, que es secreto".

"Tenemos que mostrar la unión de la comunidad se muestra cuando hay polémica y cuando no la hay", ha concluido, deseando que se pueda alcanzar la cifra, que se estima de 120.000 euros, para la producción de un vídeo que comenzó de manera amateur y que ha alcanzado una complejidad nunca vista.