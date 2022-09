Tania Medina sufre el efecto rebote tras su paso por 'Supervivientes 2022' y desvela cuántos kilos ha ganado

Tania Medina regresó hace poco más de dos meses de su aventura en Supervivientes 2022 y desde que llegó a España, entre sus principales objetivos se encuentra el de cuidarse.

A través de su perfil de Instagram, publica contenido en el que muestra su vuelta a la rutina y del que sus 430 mil seguidores no se pierden ni una publicación.

La canaria explicó en sus stories cómo vive en sus propias carnes el efecto rebote tras su vuelta de los Cayos Cochinos: "He recuperado los ocho kilos que perdí durante esos meses muy poco a poco desde que salí, pero este es mi peso normal, antes no estaba sana, me faltaba comida".

La influencer está encantada de haber ganado ese peso, y se siente muy orgullosa de haber recuperado unos hábitos y forma saludables paulatinamente, no de forma repentina.

Ayuno intermitente, infusiones en ayunas, así como abdominales previos a la ingesta son algunos de los trucos que utiliza la influencer para mantenerse en forma, tal y como comentó en Be adventurer, su canal de Mtmad.