Vox denuncia que el director de Universidades del Gobierno regional se ha "autocolocado" una plaza de profesor en la UC

Así lo ha advertido este lunes en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio, que considera este hecho un "nuevo caso de corrupción de baja intensidad" dentro del Ejecutivo regional y forma parte, según ha señalado, de las "maniobras de colación de miembros del PSOE" para el momento "en que se acaba" su "ciclo" en el Gobierno, como, según ha señalado, ya ocurrió con la exconsejera de Economía y Hacienda la socialista María Sánchez.

Palacio cree que el caso de Domínguez, en excedencia como profesor asociado de la UC, resulta "especialmente flagrante y criticable" y "roza la prevaricación" y ha anunciado que Vox pedirá la comparecencia de éste y se interpelará también sobre el asunto al vicepresidente regional y consejero del ramo, Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE de Cantabria y "va a intentar" que el Parlamento investigue este asunto.

Además, espera que, tras esta denuncia pública, la "dignidad del Partido Socialista" lleve a Domínguez a dimitir de su cargo como director general de Universidades y también a renunciar a su plaza en la UC (dentro del área de ingeniería química".

Palacio ha relatado que el actual director general de Universidades "auto-propuso" su plaza ante el Rectorado de la UC tres meses después de ser nombrado cargo público y la institución académica incluyó su plaza en la Oferta Pública de Empleo de 2021.

Según Vox, Domínguez fue el único optante a esta plaza ya que, según dice este partido, "ningún otro perfil era posible dada la especificidad de la convocatoria que se había realizado", que, según ha dicho, el perfil que se pedía era "idéntico" al que tiene el actual director general de Universidades pese a su "escaso" currículo, en el que "lo más relevante" que tiene era haber sido presidente del comité de empresa de la UC.

También Palacio ha denunciado que del tribunal que tenía que aprobar la plaza de Domígunez formaba parte "casualmente" el director de su tesis, José Ángel Irabien, que fue, además, su predecesor en la Dirección General de Universidades en el Gobierno de Cantabria hasta septiembre de 2020.

Palacio ha señalado que Vox está "totalmente a favor de que las personas que lo merezcan puedan optar a puestos en la Universidad, pero totalmente en contra de que la Universidad, en connivencia con los cargos políticos, cree puestos específicos para los propios políticos", ha denunciado Palacio.

"No podemos permitirnos como sociedad que individuos sin mérito ni capacidad configuren los cuadros universitarios que van a educar a la próxima generación, no podemos permitirnos que se utilice y se mangonee a la Universidad y que se invoque su autonomía y su independencia para encontrar hueco o nicho, como queramos llamarnos, para personas que no tienen capacidad", ha dicho el portavoz y diputado de Vox.

Palacio se ha quejado de que esto se haya hecho con el "beneplácito" de la propia Universidad y del Consejo de Gobierno, que aprobó la partida presupuestaria para el puesto que se ha "autogestionado".