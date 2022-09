El PSOE propone extender la gratuidad del Transporte para menores de hasta 17 años

En una nota de prensa, Rivas ha señalado que la crisis energética y las presiones inflacionistas, generadas por el fin de la pandemia y la invasión de Ucrania, "hacen necesario que las administraciones tomen medidas en una doble dirección". Por un lado, explica, para reducir el impacto de su coste para la ciudadanía y por otro para disminuir la demanda general de los hidrocarburos.

La concejala ha recordado que el Gobierno de España ha tomado una serie de medidas como la gratuidad del transporte de cercanías por ferrocarril y la reducción del resto de precios para usuarios habituales.

También, con fondos propios del Principado y con subvenciones del Estado, desde el Consorcio de Transportes de Asturias se ha establecido una reducción del precio del transporte colectivo por toda Asturias, "gracias a la cual se benefician los usuarios del servicio en Oviedo que emplean los títulos del CTA".

"Muchos ayuntamientos, a su vez, están tomando medidas y aplicando reducciones en sus bonos y abonos de transporte urbano colectivo", ha explicado la edil. El pasado pleno del 5 de julio, el Grupo Municipal Socialista propuso al bipartito acudir a la subvención que había convocado el Estado para reducir el precio para los viajeros del servicio municipal de transporte.

"Como es habitual, se negaron a debatir esta propuesta en el Pleno", ha lamentado Rivas. "Mientras todas las Administraciones están tomando iniciativas, el bipartito, se ha puesto de perfil y no sólo no ha realizado ninguna propuesta para mejorar el transporte urbano, sino que no va a aportar ni un céntimo para ello", ha lamentado.

Ante este escenario, Rivas defenderá en el Pleno extender la gratuidad del servicio para los menores de hasta 17 años como han hecho otros concejos, como Avilés o Gijón.