La influencer Melodie Peñalver ha estado desaparecida de sus redes sociales durante unos días, lo que había preocupado a sus seguidores. Ahora, tras su regreso, ha explicado los motivos de su ausencia para tranquilizar a sus fans.

"No me acuerdo ni del tiempo que hacía que no hablaba por aquí", ha comenzado diciendo la influencer. "No estaba al cien por cien. Creo que me lo notabais y este verano ha sido como una terapia para mí", ha confesado Peñalver.

La joven, además, ha explicado que "había días que no podía hablar absolutamente nada. Tenía un hilo de voz". Sin embargo, durante todo este tiempo ha estado apoyada por sus fans, a los que agradece todos los mensajes de cariño que le han escrito.

La exconcursante de La isla de las tentaciones ha asegurado: "Me hacía falta evadirme un poco y pensar. Lo que puedo decir ahora es que estoy más feliz que nunca". Ahora, tras un tiempo de reflexión, se encuentra "medianamente bien".

Con sus declaraciones, Melodie ha tranquilizado a sus seguidores y les ha explicado también que ya tiene nuevos retos por delante tras la llegada de septiembre. Y para ellos tiene las pilas recargadas después de un vertiginoso verano en el que no han faltado viajes y escapadas.