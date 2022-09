Segovia será la sede de la primera edición del 'Afro Blue Festival' que reúne 10 artistas de blues, jazz o soul

La finalidad de este festival es dar a conocer la música blues, soul, jazz y funk, entre otras, e decir, todas aquellas disciplinas que emanan de las raíces afroamericanas y aportar nuevas alternativas musicales mediante la unión de estos estilos.

Así lo ha comunicado el concejal de Cultura, Alberto Espinar, junto con los responsables de la organización del festival, Víctor Sanz y Pepe Fernández, quienes han afirmado que se ha buscado primar el talento femenino en este festival, por lo que hay presencia de varias mujeres en la programación.

"Afro Blue Festival se presenta como una nueva propuesta internacional de músicas afroamericanas que nace con el objetivo de dar a conocer los diferentes estilos musicales que forman parte de la música negra, y todo ello en entorno excepcional como es Segovia o como es el Jardín de los Zuloaga; en definitiva, es música, gastronomía, patrimonio histórico y natural en un fin de semana único", ha señalado Espinar.

El nuevo festival reúne a bandas consolidadas y nuevas promesas: Nikki Hill, JP Bimeni and The Black Belts, Nestor Pardo, Big Daddy Wilson, Aarón Pozón 4tet, Gisele Jackson and Yhe Shu Shu's, Shirley Davis and The Silverbacks, Izo Fitzroy, Los Saxos del Averno y Combo Batanga.

"El concepto desde el principio del festival fue una propuesta en la que la música y la calidad de los contenidos fuera innegable, en un contexto no como el de las macro citas de festivales, si no en un contexto de comodidad donde prime sobre todo la calidad de los contenidos en un entorno excepcional", ha explicado Fernández.

TARIFA REDUCIDA PARA JOVENES DE 18 A 24 AÑOS

Por otro lado, el Afro Blue busca reunir a un público "muy diverso".Por ello ha programado el comienzo de los conciertos, tanto el viernes como el sábado, a las 18:00 horas para que, como indica la organización, "sea atractivo" incluso para las familias con niños apoyándose, además, en la gratuidad para menores de 16 años y la tarifa reducida para los jóvenes de 18 a 24 años.

La tarifa para jóvenes será de 20 euros el fin de semana y 10 euros cada día, mientras que el bono general será de 60 euros los dos días y 35 uno.

La finalización de los conciertos será en torno a la 01:30 horas y la entrada y salida podrá realizarse en cualquier momento a lo largo de su celebración con el fin de poder disfrutar del ambiente adaptando la duración a las necesidades de cada espectador.

Las entradas para este Festival pueden adquirirse en los canales de la Central de Reservas de Turismo de Segovia: presencialmente en el Centro de Recepción de Visitantes, en la página web