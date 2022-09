El PP insta a deixar la Creu del Ribalta de Castelló on està per a posar fi al "sainet de l'estiu"

"Els 80.000 euros que costa la seua retirada i que sufragarem tots els castellonencs serien més profitosos per a ajudar les famílies a superar la costera de setembre, amb una tornada al col·le un 30 per cent més cara que l'any passat, a més de l'asfaltat de carrers que venim sol·licitant des de fa mesos", ha explicat.

La 'popular' ha recordat que la ciutadania vé assistint des dels primers dies d'agost a un "autèntic sainet" amb els plans de l'equip de govern d'enderrocament del monument i retirada de la Creu del Ribalta, per la negativa de l'empresa que tenia encomanats aquests treballs i que ara es nega a realitzar. "El monument de la Creu del Ribalta íntegrament va ser resignificat per acord plenari en 1978 per a retre homenatge a totes les víctimes de la violència", ha dit.

Per tant, "no incompleix cap llei i no és una qüestió que demane una majoria social, com tampoc ho és la reforma de l'avinguda de Lledó. Els 80.000 (euros), que no hem d'oblidar que ixen de la butxaca dels castellonencs a força de pagar elevats impostos, haurien de revertir a millorar la qualitat de vida dels veïns. La retirada de la Creu no compleix amb aquest objectiu", ha insistit.