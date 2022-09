España duplica los profesionales de astronomía en los últimos 20 años y supera el millar

Así lo recoge el quinto 'Informe de recursos humanos en astronomía y astrofísica' presentado este lunes en el marco de la 'XV Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía' que se celebra esta semana en La Laguna con datos actualizados a mayo de este año de 44 universidades y centros de investigación españoles.

La evolución es positiva, pero también hay datos mejorables pues solo el 43% es personal en plantilla y la proporción de investigadores sin contrato indefinido está aumentando rápidamente, con porcentaje de mujeres no supera el 28%, señalan de la Sociedad Española de Astronomía (SEA) en una nota.

El informe contabiliza un total de 1081 profesionales de la astrofísica en universidades y centros de investigación españoles pero solo un 43% son personal en plantilla y el 25% estudiantes de doctorado que realizan su tesis.

A este personal investigador hay que añadir casi 600 personas de apoyo especializadas en informática, ingeniería, gestión o divulgación científica, lo que demuestra que en los últimos 20 años el personal investigador en astrofísica se ha doblado.

El aumento más significativo es el de investigadores postdoctorales sin plaza fija, cuya cifra se ha triplicado a lo largo de estas dos décadas.

Solo en los dos últimos años el crecimiento de personal investigador ha sido del 17%, pero con una distribución desigual pues el personal de plantilla ha aumentado un 5% mientras que los contratados postdoctorales y predoctorales han aumentado un 27% y 24% respectivamente.

Esto hace que la proporción de investigadores que no tienen un contrato indefinido esté aumentando rápidamente, apuntan desde la SEA.

Además, la proporción de estudiantes de doctorado respecto a investigadores doctores ha disminuido ligeramente en los últimos años.

Actualmente se sitúa en el 34%, por lo que hay un estudiante de doctorado por cada 3 potenciales directores de tesis.

El número de tesis en astrofísica defendidas en universidades españolas desde finales de los años 60 es ya de más de 1.200, pero en los últimos años se registra una preocupante caída continuada en el número de tesis leídas anualmente.

En el bienio 2014-2015 se defendieron 124 tesis doctorales, en 2016-2017 fueron 117, en 2018-2019 bajaron a 90 y en 2020-2021 tan solo fueron 72.

SOLO EL 28% SON MUJERES

En cifras globales solo el 28% del personal investigador en astronomía son mujeres.

El porcentaje baja al 25% en el caso de las plantillas fijas y alcanza el 30% en investigación postdoctoral y predoctoral.

La evolución en el caso del personal en plantilla ha mejorado en los últimos 20 años (del 17% en 2002 al 25% en 2022) pero es preocupante constatar que en la última década ha caído de manera continua el porcentaje de mujeres con contrato postdoctoral y predoctoral.

De hecho, la proporción de mujeres que han defendido una tesis en astronomía ha bajado del 38% al 30% en los últimos diez años.

"En ningún caso estamos detectando un avance hacia la igualdad de género en astrofísica", concluye el informe.

Ante esta situación, la Comisión Mujer y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía tiene en marcha desde hace poco más de un año un programa de mentoría para astrónomas bajo el lema 'si vamos a caminar hacia las estrellas, caminemos juntas'.

En su primera edición han participado un total de 50 mentoras y mentoreadas y se espera una cifra similar para la segunda edición.

El objetivo es que las personas mentoreadas obtengan consejos de primera mano de parte de una persona mentora más experimentada, lo que ayuda a desarrollar la autoconfianza de las personas mentoreadas, obtener una red de apoyo, aprender de las experiencias de otras personas e incrementar la productividad académica y la satisfacción con la vida en general.

"Las mujeres astrónomas son una minoría y, en general, se sienten más aisladas y menos apoyadas por sus directores de tesis o supervisores que sus compañeros hombres. Y, probablemente, esta es una de las razones por las que la presencia de mujeres a partir del nivel postdoctoral es mucho menor", especifican desde la Comisión Mujer y Astronomía de la SEA.

En este contexto, el programa de mentoría supone una herramienta fundamental para alcanzar la paridad.

"Nuestro programa de mentoría no solo consiste en poner en contacto a mentoras y mentoreadas, sino en crear una red de mujeres astrónomas que se apoyen entre sí en su carrera. Con esto esperamos acercarnos poco a poco a la paridad de género en nuestro campo", detallan.

ENTREGA DE PREMIOS

La reunión ha sido inaugurada por Benjamín Montesinos, presidente de la Sociedad Española de Astronomía; Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna (ULL); Rafael Rebolo López, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC); José Juan Gavilán Barreto, concejal de Educación, Juventud, Desarrollo Local y OMIC de La Laguna; Carlos Andrés Navarro Martínez, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife.

Este encuentro reúne a más de 500 profesionales y en la primera jornada se han entregado los 'Premios Tesis' de las dos últimas ediciones.

Concretamente el 'Premio SEA Tesis 2021 en Astronomía y Astrofísica' ha sido para Ana Escorza por su tesis doctoral 'Barium stars as tracers of binary evolution in the Gaia era', que estudia una familia de estrellas con peculiaridades químicas denominadas'estrellas de bario' y realizada en la Katholieke Universiteit de Lovaina (KU Leuven) y la Université Libre de Bruselas (ULB).

El 'Premio SEA Tesis 2022 en Astronomía y Astrofísica' corresponde a Rafael Luque Ramírez por 'Planetary systems around red dwarf stars and activity of their host stars', sobre sistemas planetarios alrededor de estrellas enanas rojas y realizada en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) mientras que el 'Premio SEA Tesis 2021 en Instrumentación, Computación y Desarrollo Tecnológico' se ha concedido a Diego Real por 'Electrónica de Adquisición de KM3NeT e Instrumentación de Calibración Temporal para Telescopios deNeutrinos Submarinos' realizada en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC) de la Universitat de València y el Centro Superior de Investigaciones Científicas.