CEOE Aragó i CEV celebraran a Saragossa el Fòrum per a l'Impuls del Corredor Cantàbric-Mediterrani

20M EP

NOTICIA

CEOE Aragó i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) celebraran el 15 de setembre a Saragossa el Fòrum per a l'Impuls del Corredor Cantàbric-Mediterrani, on empresaris i experts logístics analitzaran l'"alt potencial logístic" de la infraestructura i la "gran demanda empresarial" per a la seua execució "completa i modernitzada".