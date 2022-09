L'Hospital Clínic de València realitza 10 trasplantaments renals des d'abril

La incorporació del nou programa està suposant millorar les xifres de la Comunitat Valenciana i, amb açò, la supervivència i qualitat de vida dels pacients, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

"Estem molt satisfets amb els resultats obtinguts fins ara. En només cinc mesos d'activitat hem aconseguit realitzar amb èxit 10 trasplantaments renals i tots amb resultat satisfactori, superant les expectatives que teníem", ha explicat José Luis Górriz, cap de Servici de Nefrologia del Clínic.

Tal com ha explicat Rafael Badenes, coordinador de trasplantaments de l'Hospital Clínic de València i cap de secció d'Anestesiologia, "la recent acreditació per a realització de trasplantament de l'Hospital Clínic ha ajudat a millorar la logística per a la realització del trasplantament renal a la Comunitat, beneficiant així la ciutadania valenciana i millorant la llista d'espera".

"Estem molt contents per l'excel·lent coordinació en els equips per a l'arrancada del programa: aconseguir 10 de 10 és un excel·lent resultat per a un inici. Es tracta d'una xifra molt esperançadora i que ha sigut possible gràcies al treball en equip, una adequada estratègia logística i una bona col·laboració entre centres trasplantadores", ha afegit el coordinador de trasplantaments.