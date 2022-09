Revilla reitera que el PRC apoyará los PGE si cumplen los compromisos con Cantabria

Revilla se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras las declaraciones en RNE del secretario general del PSOE de Santander y diputado nacional por Cantabria, Pedro Casares, asegurando que no entendería que el PRC no apoyara unos PGE que serán "magníficos para Cantabria".

"Pues si son magníficos, los apoyaremos, estoy seguro. Que se cumpla lo que tienen firmado, que no estamos hablando de que hemos firmado con alguien que pasaba por allí, no; hemos firmado con el partido que gobierna en España y que es el responsable principal de los presupuestos. Si cumplen lo que tienen firmado, que es muy fácil, que lo vean allí, ya está: el voto del PRC va para allá. Si no lo cumplen, pues votamos que no", ha zanjado.

Al respecto, Revilla ha defendido que el Gobierno de la Nación debe cumplir sus competencias, igual que lo hace la autonomía.

"Nosotros pedimos lo que no es competencia nuestra y el Gobierno, que se entiende que ha de ser equitativo para el resto del territorio de España, pues no puede tener un AVE con Galicia, con Asturias, con el País Vasco, con toda España periférica y dejar a Cantabria sin el tren: por tanto, hay que pedírselo al Gobierno de España", ha subrayado.

"Ojalá que el Gobierno de España, en lo que son competencias de sus materias como el tema de infraestructuras, hubiese actuado con la diligencia el Gobierno de Cantabria en esos últimos treinta años, donde mostró una red de carreteras espléndida y donde para hacer una carretera de competencia autonómica nosotros no recurrimos a Madrid. Recurrimos a Madrid cuando Madrid no cumple y cumple con otros sitios y no con Cantabria", ha remarcado el presidente.

Revilla ha dicho que comprende que las elecciones autonómicas y municipales están próximas pero ha pedido a los partido que digan "cosas más sensatas, que no digan que no reclamamos lo que lo que es nuestro", en respuesta a las declaraciones de Casares sobre competencias.

"Si hay una deuda que alguien te debe, que la pague; y si hay que hacer un tren que es competencia de ellos, que lo hagan. Eso es lo que hacemos: pedir a Madrid lo que no hace en Madrid y tiene que hacer o está haciendo en el resto de España y no está haciéndolo aquí", ha remarcado.

Por otra parte, Casares también anunció en la entrevista la próxima visita a Cantabria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien Revilla no ha hablado "últimamente", tampoco de la próxima Conferencia de Presidentes, que el socialista se comprometió a celebrar en Comillas.

Revilla ha enviado una carta a Sánchez para pedirle que la conferencia se celebre antes de fin de año pero "no me ha contestado".

Para el cántabro, ahora hay "temas importantes que ventilar", por lo que espera que el cónclave se celebre antes de 2023, "donde vamos a estar en plena campaña electoral a partir de enero", lo que hará "mucho más difícil poder llegar a acuerdos entre todos". Por eso, ha insistido, "cuanto antes lo hagamos, mejor. Y ahora hay temas muy importantes".

Revilla se ha pronunciado así en el photocall del Palacio de la Magdalena tras inaugurar un curso sobre diplomacia europea que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).