Vox llevará al pleno la reforma y modernización del Teatro Campoamor

"Cada día vemos anuncios megalómanos cuyo cumplimiento es una entelequia, mientras se ignoran necesidades de lustros en la ciudad. Esta es una de ellas", apunta.

En cuanto a las necesidades detectadas en esta edificación, "urge modernizar las luces, la maquinaria escénica y la dotación técnica del escenario, que precisa de una reforma integral; y también urge resolver el problema de los accesos del público o incluso el deterioro del ornato de la sala o la megafonía. Falta, en suma, un Plan Integral de Adecuación de esta instalación", comenta Coto, quien añade que "la limpieza de la fachada frontal no enmascara el abandono que padece el Teatro".

En cuanto a otras cuestiones, Vox llevará al pleno también, entre las muchas necesidades de Oviedo, la mejora de los accesos al Tartiere, actuaciones en La Florida, los problemas de los organizadores de las fiestas de barrio y la construcción de un paso entre los monumentos prerrománicos de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo", concluye Cristina Coto.

RESPUESTA AL ALCALDE

Por otro lado, Cristina Coto, tras ver este lunes la postura del alcalde frente a los planes del Rector de la Universidad de Oviedo de llevarse la Escuela de Minas a Mieres, ha resaltado que " el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli se atreve a decir públicamente lo que Vox dijo desde el minuto uno, que llevar Minas era una operación política detrás de la cual estaba su amigo Barbón. Que lo haga ahora, exclusivamente porque estamos a las puertas de unas elecciones, no tapa su silencio de meses".

Cristina Coto comenta, al respecto de la intención de Canteli, que "ya que no hizo la manifestación que prometió hacer, la gran pregunta es: ¿Por qué no inició hace meses las acciones judiciales que hoy anuncia? Tal vez se habría frenado el expolio. Con estos antecedentes no nos creemos nada".

Con todo, la concejal de Vox recuerda que "en este aciago mandato para la Universidad de Oviedo hemos perdido la Escuela de Turismo tras 53 años y Canteli no encontró el apoyo de la Universidad para implantar el Grado de Gastronomía. Y lo peor son los rumores acerca de seguir llevando Grados de la capital".

"El PP llevó en su programa electoral -continúa Coto- la implantación de la citada Gastronomía y de Bellas Artes, valiéndose de un 'cauce permanente de comunicación con la Universidad'. Nada se ha conseguido y frente a tal cauce se enteraron por la prensa de que nos llevaban Minas".

Frente a ello, "pedimos a Canteli que se ocupe del acuerdo que el Rector firmó con la alcaldesa de Gijón en agosto, para 'mejorar las estrategias entre la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Gijon' no vaya a ser que nos descapitalicen de nuevo".

"La Universidad de Oviedo cada día es menos de Oviedo, y Oviedo merece respeto a su capitalidad, pero falta un líder firme que anteponga la defensa del interés general de la ciudad a una amistad con el PSOE que ya se ha demostrado históricamente que solo es un engaño para tontos", concluye Cristina Coto.