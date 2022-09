Illueca sobre l'enquesta socialista que els deixa fora de Les Corts: "Vol ocultar la decadència electoral del PSOE"

El vicepresident segon del Consell, que ha recalcat que es tracta d'una enquesta "per encàrrec" del PSOE, en la qual veu "deficiències tècniques", s'ha pronunciat així en ser preguntat per la seua valoració de la consulta interna del PSPV.

Al seu parer, "més enllà" de les "deficiències tècniques", l'enquesta té dos objectius "fonamentals": "ocultar" la "decadència electoral" del PSOE que "centenars" d'enquestes han expressat, -de fet assenyala que és l'"única" que diu "el contrari"- i en segon lloc, sosté que pretén instal·lar un marc amb l'"estratègia partidista" que "tots estan mal" i que Podem està "de baixada".

Per a Illueca, que ha firmat un conveni amb el president del Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana, "al final, revela una estratègia electoral que entronca amb una cosa que coneixem molt bé, que és el vell PSOE al qual li agradaria que la vida fóra diferent".

"Jo crec que que, al llarg dels últims mesos i anys hem pogut constatar que no es volia una aliança sincera amb nosaltres, i que el que verdaderament es pretén és girar cada vegada més a la dreta les polítiques i així estar amb les mans lliures per a subordinar-se al poder econòmic", ha dit, i ha conclòs: "El problema és que mentre estiguem nosaltres això no ho poden fer".