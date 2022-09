La 'influencer' Natalia Osona anuncia que se muda a Andorra, pero seguirá tributando en España: "Es un país muy seguro"

Desde que Natalia Osona revelara que había comenzado a construir una casa de cinco plantas, piscina y ascensor para ella y su pareja, las incógnitas no han dejado de amontonarse en su perfil. Por si la apariencia de la casa no hubiera generado ya suficiente sorpresa, ahora ha asombrado al confesar su localización.

La influencer, dueña de la marca de ropa GLOWRIAS, ha anunciado que ha decidido mudarse a Andorra y, por eso, ha comenzado a diseñar una vivienda desde cero en el país vecino.

En una ronda de preguntas y respuesta en su perfil de Instagram ha dado todos los detalles de esta iniciativa y ha defendido su derecho de invertir el dinero que tanto la ha costado ganar en su futuro.

"Estamos construyendo la casa en Andorra, que es el sitio donde queremos formar nuestra familia y, especialmente, dónde nuestros hijos puedan crecer rodeados de paz", ha declarado, alegando que están enamorados de la "seguridad, tranquilidad y naturaleza" de la zona.

Aunque los planes de embarazo aún están lejanos, tienen claro que quieren ya tener preparados el mejor ambiente para que sus futuros hijos puedan convivir a gusto con sus tres perritas.

La 'influencer' Natalia Osona hablando de su mudanza a Andorra. INSTAGRAM

La empresaria ha recalcado que, desde que visitó Andorra por primera vez en 2019, se enamoró con el país, por lo que no es una decisión "puramente económica". "Esta es una decisión personal y vital. No empresarial. Por ello, GLOWRIAS seguirá tributando y generando empleo en España, como se ha venido haciendo hasta ahora", ha revelado.

Hasta ahora, muchos de sus compañeros y compañeras de profesión, han sido criticados por decidir basarse en Andorra para ahorrar impuestos y ganar más dinero. Sin embargo, Osana ha comentado que prefiere vivir en un sitio "que no tiene casi delincuencia".

Historias de la 'influencer' Natalia Osona alabando la calidad de vida de Andorra. INSTAGRAM

Ha contado que una vez Diego, su pareja, "se olvidó el móvil en un sitio donde estábamos tomando algo y había bastante gente". "Yo pensaba que no lo iba a recuperar, pero para mi sorpresa se lo tenían guardadito", ha relatado: "Podéis imaginar mi cara de asombro viviendo toda la vida en Madrid, preocupada de cerrar y agarrar bien el bolso, mi casa, el coche, etc. La verdad que me encantaría vivir en un sitio con esa calidad de vida y si a mis hijos les puedo quitar ese miedo/preocupación, ¡mejor!".

"Andorra está muy cerquita de mis padres y además, con vuelo directo a Madrid desde hace poco", ha concluido: "Entiendo que no todo el mundo podría vivir en un sitio tan tranquilo y 'aburrido' pero para mí la seguridad y tranquilidad está por encima del ocio y las oportunidades de Madrid".

¿Por qué cinco plantas?

La sorpresa de que la propiedad está localizada en Andorra, sigue sin explicar por qué han decidido crear una vivienda tan grande que incluso necesita su propio ascensor.

"Con sinceridad, no es lo 'perfecto', pero al estar construida en terreno montañoso, no podemos hacer una casa grande diáfana que sería lo más práctico", ha explicado con una imagen en la que se ve que hasta el sótano tiene ventanas y buenas vistas "El ascensor nos facilitará y nos servirá para hacer buenas divisiones entre espacio de trabajo y de entretenimiento".

También ha aclarado que habrá dos sótanos por debajo de la entrada principal, uno con parking y otro con piscina climatizada, y que después habrá dos pisos por encima solo para habitaciones. La cocina y el salón abierto estarán en "la planta 0".

Una creación única que sus seguidores están deseando conocer más a fondo y seguir todos los pasos de la construcción, decoración y mudanza. De momento, no ha revelado cuándo tienen planeado irse.