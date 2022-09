La coreògrafa israeliana Oryan Yohanan treballa en un taller en Espai LaGranja la resistència i la flexibilitat

Les propostes que es treballaran plantegen "reptes de tot tipus", com a resistència, flexibilitat i escolta, i conviden a pensar sobre la pràctica com a ballarins i 'performers', expliquen els responsables de l'ens cultural en un comunicat.

En aquest taller s'explorarà la mobilitat, simultàniament, des del coneixement de l'estructura del cos com des del reconeixement de la intuïció física. A través d'exercicis i dinàmiques concretes es buscarà un "estat reactiu enfocat en la connexió".

Alguns dels conceptes que es treballaran seran: la suspensió, la resistència, la mirada, la mecànica, l'escolta, la memòria, la veu i el silenci, entre uns altres.

Oryan Yohanan Oryan Yohanan (Jerusalem) ha ballat en la Kibbutz Contemporary Dance Company de 2006 a 2010 com a ballarina principal sota la direcció artística de Rami Be'er.

En 2010-2011 va treballar en la companyia The Project de l'Òpera d'Israel i el Centre Suzanne Dellal com a ballarina principal amb peces de William Forsythe, Emanuel Gat, Jacopo Godani, Marco Goecke, Idan Sharabi i Yoram Karmi.

Des de 2011, Oryan ha treballat com a ballarina independent amb els coreògrafs Sahar Azimi, Idit Herman i Clipa Theatre, Gili Navot, Shlomi Bitton, Dafi Altbeb, Sharon Vaisvaser, Maya Yogel, Elad Shecter, Yoni Soutchy i altres.

Com a coreògrafa, Oryan ha creat les peces: 'Missis' (2007), 'Sea-Land' (2013), 'The War Room' (2013), 'No Blood Relation.ever' (2014) i 'The Being Herd' (2015).

La seua nova creació en solitari, 'Plot of Body', es va estrenar al juliol en The Dance Arena Festival, a Jerusalem.