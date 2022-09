L'OCU estima que les famílies valencianes gastaran 1.983€ per fill en el pròxim curs, menys que la mitjana nacional

L'entitat ha realitzat una enquesta a 982 pares amb fills d'entre 3 i 18 anys amb la finalitat de conéixer la despesa mitjana que hauran d'afrontar per l'activitat escolar dels seus fills durant aquest pròxim curs. La seua experiència revela que, de mitjana, cada fill costarà als pares un total de 2.186 euros.

La despesa anual varia segons el cicle educatiu, la regió on es residisca, però sobretot del tipus de centre on es matricule a l'alumne. Així, els qui acudisquen a un col·legi o institut públic afrontaran un cost anual mitjà de 1.001 euros, pels 2.975 euros d'aquells que vagen a un centre concertat i els 6.900 euros dels qui trien un de privat. En el cas de l'educació concertada i privada, la despesa total per fill s'incrementarà en un 10% en relació al curs passat, mentre que els qui estudien en centres públics només gastaran un 3% més.

Excepte en l'educació pública, on la matrícula i les quotes són inexistents, aquests conceptes són els que més pes tenen en la factura escolar: suposen el 44% del cost anual d'un centre concertat (1.315 euros de mitjana) i el 71% d'un centre privat (4.926 euros de mitjana).

Després d'ells, la principal càrrega econòmica per a les famílies és el menjador: 99 euros al mes en centres públics, 131 en concertats i 138 en privats. I li segueixen les activitats extraescolars, amb costos també molt diferents segons el tipus de centre: 59 euros al mes en col·legis i instituts públics, 72 en concertats i 86 en privats. Aquestes despeses són més habituals en els cicles d'Infantil i Primària.

GRATUÏTAT LLIBRES DE TEXT

Altra despesa significativa és el que es refereix als llibres de text, que també varia segons el tipus de centre: 162 euros a l'any en col·legis i instituts públics, 241 en centres concertats i 209 en privats; i que augmenta progressivament segons s'avança de curs. Encara que OCU recorda que algunes comunitats autònomes mantenen programes d'accés a llibres de text gratuïts. És el cas de la Comunitat Valenciana, on està implantat el programa de banc de llibres XarxaLlibres.

L'uniforme és altra despesa a tindre en compte i habitual en el 75% dels centres concertats i més de la meitat dels privats, en aquest cas suma vora 161 euros a l'any. La resta de les despeses corresponen a material escolar (95 euros de mitjana anual), excursions (111 euros) i quotes de l'AMPA (31 euros).

Un últim factor que influeix de manera decisiva en la despesa educativa és la regió on es residisca. Les famílies de Catalunya i Madrid són les que més gasten en educació: al voltant de 2.800 i 2.600 a l'any per fill, de mitjana, respectivament. Les que menys, les famílies de les dues Castilles, Galícia i Aragó, on la despesa no supera els 1.400 euros per fill. Per la seua banda, d'acord a la consulta realitzada per l'OCU, les valencianes afrontaran una despesa mitjana de 1.983 euros.

A la vista de l'informe d'OCU, el retorn a les aules suposa "un important desemborsament per a les famílies, especialment per a aquelles que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica agreujada enguany per unes xifres d'inflació de dos dígits".

Per açò, l'organització demana a totes les administracions competents que "s'amplien i generalitzen les ajudes destinades a les famílies amb fills en edat escolar de manera que sobretot per a les més vulnerables se suavitze la dificultat que suposa afrontar les despeses del retorn a les aules".