La coreógrafa israelí Oryan Yohanan trabaja en un taller en Espai LaGranja la resistencia y la flexibilidad

Las propuestas que se trabajarán plantean "retos de todo tipo", como resistencia, flexibilidad y escucha, e invitan a pensar sobre la práctica como bailarines y 'performers', explican los responsables del entro cultural en un comunicado.

En este taller se explorará la movilidad, simultáneamente, desde el conocimiento de la estructura del cuerpo como desde el reconocimiento de la intuición física. A través de ejercicios y dinámicas concretas se buscará un "estado reactivo enfocado en la conexión".

Algunos de los conceptos que se trabajarán serán: la suspensión, la resistencia, la mirada, la mecánica, la escucha, la memoria, la voz y el silencio, entre otros.

Oryan Yohanan Oryan Yohanan (Jerusalén) ha bailado en la Kibbutz Contemporary Dance Company de 2006 a 2010 como bailarina principal bajo la dirección artística de Rami Be'er.

En 2010-2011 trabajó en la compañía The Project de la Ópera de Israel y el Centro Suzanne Dellal como bailarina principal con piezas de William Forsythe, Emanuel Gat, Jacopo Godani, Marco Goecke, Idan Sharabi y Yoram Karmi.

Desde 2011, Oryan ha trabajado como bailarina independiente con los coreógrafos Sahar Azimi, Idit Herman y Clipa Theatre, Gili Navot, Shlomi Bitton, Dafi Altbeb, Sharon Vaisvaser, Maya Yogel, Elad Shecter, Yoni Soutchy y otros.

Como coreógrafa, Oryan ha creado las piezas: 'Missis' (2007), 'Sea-Land' (2013), 'The War Room' (2013), 'No Blood Relation.ever' (2014) y 'The Being Herd' (2015).

Su nueva creación en solitario, 'Plot of Body', se estrenó en julio en The Dance Arena Festival, en Jerusalén.