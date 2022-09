Más de 80 artesanos participan en la XXXVIII Edición de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia

La feria contará con zona comercial y de venta de productos artesanos, así como demostraciones en directo, talleres en vivo, concursos, desfiles y conciertos. Además, habrá un gastromercado donde se podrán comprar productos como quesos, embutidos, empanadas, dulces, vinos y cervezas gourmet.

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia se va a sumar a la feria con la organización de un 'showcooking'.

Participará también en la feria 'Origen Murcia', la asociación que reúne a las ocho Denominaciones de Origen de la Región de Murcia (D.O. Arroz de Calasparra, D.O. Pimentón de Murcia, D.O. de Jumilla, D.O. de Bullas, D.O. de Yecla, D.O. Pera de Jumilla y D.O. Quesos de Murcia y Queso de Murcia al vino).

La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, que ha presentado este lunes la feria en el Centro de Artesanía de Murcia, ha explicado que "desde el Gobierno regional colaboramos estrechamente para contar con una feria competitiva, que nos ayude a dar el salto de calidad que nos están exigiendo nuestros artesanos, apostando por la innovación y con un compromiso de futuro para que sus obras estén en los mercados, incluidos los internacionales, fomentando la promoción, la excelencia, la competitividad e introduciendo a nuestros artesanos en sectores como el hábitat e interiorismo".

Como novedad, los artesanos podrán participar en misiones comerciales inversas de Alemania y Francia, organizadas por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), donde se promoverá la acción comercial en disciplinas atractivas para sectores de decoración y hábitat, que integra campos relacionados con el mueble, textil, hogar, iluminación o cerámica, entre otros, y que buscan elementos diferenciadores, originales y únicos para ser más competitivos.

En esta edición, la tarifa de participación para los artesanos se ha reducido a 150 euros con la finalidad de conseguir mayor afluencia.

La Consejería asume la organización y coste de la feria y ha ampliado la subvención directa a Feramur hasta alcanzar los 70.000 euros.