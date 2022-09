IU molesta por no haber contado con ellos para fijar líneas de presupuesto pero dice que "hay tiempo para negociar"

"La disposición de Izquierda Unida siempre está para que estos presupuestos sirvan para mejorar la vida de los riojanos y las riojanas, sobre todo los más desfavorecidos", ha añadido.

Moreno ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas sobre los presupuestos de La Rioja 2023, una vez que el miércoles el Consejo de Gobierno aprobó el techo de gasto fijado en 1.629,5 millones de euros, en la comparecencia de prensa en la que, acompañada del consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno, Álex Dorado, han avanzado las claves de la Declaración de Emergencia Climática y de Biodiversidad en La Rioja.

La parlamentaria de Izquierda Unida ha señalado que "no ha mantenido reunión formal" con el Ejecutivo riojano "más allá de que me llamó el consejero de Hacienda -Celso González- para informarme del nuevo techo de gasto, que es muy elevado; no si lo suficientemente elevado porque las necesidades que tenemos que abordar son enormes".

En este sentido, si que ha avanzado que, una vez que González terminase las conversaciones con todos los consejeros "se sentaría a hablar con nosotros (IU)".

No obstante, ha apuntado que es al Ejecutivo "a quien le compete elegir sus socios de Gobierno, que hasta el momento nuestro voto era clave y esperemos que no haya un cambio". De hecho, ha asegurado que la comparecencia de prensa de hoy "marca que la disposición del Gobierno es el mantenimiento del acuerdo de Gobierno".

En este sentido, Dorado ha remarcado lo indicado por Moreno en cuanto a que la Declaración "marca el compromiso de cuando el bienestar de las personas, cuando el medio ambiente, la economía, somos capaces de llegar a acuerdos, porque somos fuerzas progresistas", y "en este contexto de incertidumbre llegaremos a ese necesario acuerdo".