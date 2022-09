Herbolario Navarro obri nova botiga al carrer Jorge Juan de València

Amb 420 metres quadrats, la botiga és "una oportunitat per a atraure tant al públic local com a turistes als productes naturals i l'herbodietètica, ja que la ubicació és una zona de gran afluència de trànsit per als vianants molt pròxima a un dels atractius de la ciutat: el Mercat de Colón", destaca la mercantil a través d'un comunicat.

Aquest nou establiment se suma a la seua xarxa de 16 botigues que té en València i voltants i les 48 botigues físiques que la companyia té ja per tota Espanya. És més, dins del seu pla d'expansió, la marca espera obrir un altre establiment aquest 2022. Aquest creixement en el nombre de botigues va d'acord a l'augment en el volum de la seua plantilla que ja supera els 350 treballadors. Aquesta nova botiga incorporarà 6 noves persones a l'equip.

"És una botiga molt especial per a nosaltres per la seua ubicació, en ple centre de la ciutat. Per açò, hem apostat per un disseny molt especial i hem afegit mobiliari nou a les nostres principals seccions", explica el director general d'Herbolario Navarro, Pepe Navarro.

DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES

El dia de l'obertura, els clients podran gaudir d'una degustació de productes i descobrir les últimes novetats en alimentació sostenible i ecològica de la firma.

L'empresa subratlla que ha apostat durant aquest any "fermament per la sostenibilitat i la reducció de l'impacte de la seua activitat en el medi ambient en els últims anys amb polítiques com el consum d'energia 100% verd en tots els seus centres o la introducció de plaques solars en els seus centres logístics".

Alineats amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible, col·laboren amb l'app contra el desaprofitament alimentari 'Too Good To Go' i ja han aconseguit salvar des que ho van engegar 60.000 packs de productes aptes per al consum, però no per a la venda i evitar que es convertisquen en residu.