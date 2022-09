Herbolario Navarro abre nueva tienda en la calle Jorge Juan de València

Con 420 metros cuadrados, la tienda es "una oportunidad para atraer tanto al público local como a turistas a los productos naturales y la herbodietética, ya que la ubicación es una zona de gran afluencia de tráfico peatonal muy próxima a uno de los atractivos de la ciudad: el Mercado de Colón", destaca la mercantil a través de un comunicado.

Este nuevo establecimiento se suma a su red de 16 tiendas que tiene en Valencia y alrededores y las 48 tiendas físicas que la compañía tiene ya por toda España. Es más, dentro de su plan de expansión, la marca espera abrir otro establecimiento este 2022. Este crecimiento en el número de tiendas va en consonancia al aumento en el volumen de su plantilla que ya supera los 350 trabajadores. Esta nueva tienda incorporará 6 nuevas personas al equipo.

"Es una tienda muy especial para nosotros por su ubicación, en pleno centro de la ciudad. Por eso, hemos apostado por un diseño muy especial y hemos añadido mobiliario nuevo a nuestras principales secciones", explica el director general de Herbolario Navarro, Pepe Navarro.

DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS

El día de la apertura, los clientes podrán disfrutar de una degustación de productos y descubrir las últimas novedades en alimentación sostenible y ecológica de la firma.

La empresa subraya que ha apostado durante este año "firmemente por la sostenibilidad y la reducción del impacto de su actividad en el medioambiente en los últimos años con políticas como el consumo de energía 100% verde en todos sus centros o la introducción de placas solares en sus centros logísticos".

Alineados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, colaboran con la app contra el desperdicio alimentario 'Too Good To Go' y ya han logrado salvar desde que lo pusieron en marcha 60.000 packs de productos aptos para el consumo, pero no para la venta y evitar que se conviertan en residuo.