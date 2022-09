Puig reprocha a Feijóo que "no ha aportado nada a la gobernabilidad": "Ser moderado no es solo hablar bajito"

Así lo ha indicado Puig este lunes en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea en València, donde ha incidido en que, respecto a Feijóo, todo es "mucha expectativa y poca realidad". Así, ha remarcado el debate de mañana en el Senado entre Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del ejecutivo valenciano ha defendido que existen "motivos para la esperanza" y ha rechazado el "catastrofismo" porque "no ayuda". "No nos lleva a ningún sitio mejor, no favorece a nadie salvo al que espera de él rédito electoral y perjudica a muchos", ha agregado.

Preguntado respecto al PP en la Comunitat Valenciana, Puig ha indicado que la ciudadanía "ya sabe lo que ha dado de sí el PP" y que sus propuestas "fueron las que la hicieron fracasar". "No entiendo que la vuelta al pasado sea una opción para los valencianos", ha agregado.

E interpelado sobre una vuelta del expresident de la Generalitat Francisco Camps, Puig le ha afeado que "su herencia solo hay que verla". "El resultado de su gestión es más de 150 personas vinculadas a su partido imputadas y algunos de ellos, condenados", ha agregado.