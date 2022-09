Boya aboga por afrontar el reto demográfico con tiempo, inteligencia colectiva y actitud constructiva

Así lo ha dicho durante la inauguración del seminario telemático 'Políticas regionales ante el reto demográfico: estudio de casos' que organiza el Gobierno del Principado con la participación de técnicos y altos cargos de las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, que ya han aprobado sus leyes para enfrentarse al reto demográfico.

Boya ha señalado que este reto nacional y europeo debe atender a la singularidad de cada región para ofrecer medidas concretas adaptadas a las necesidades de cada territorio y su población. Así, entiende que tan importante como enfocar lo que hay que hacer es diseñar "cómo" llevar a cabo las nuevas políticas públicas para revertir la situación.

En ese sentido, ha valorado la transversalidad de las 130 medidas impulsadas por el Gobierno central y su compromiso con la "gobernanza multinivel" ante del reto demográfico para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, reforzar la cohesión social y territorial y fomentar la actividad económica.

Igualmente, ha agradecido el esfuerzo del Principado para contar con todas las fuerzas políticas e incorporar propuestas trasversales en su desarrollo normativo frente al reto demográfico.

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha resaltado que el reto demográfico tiene una triple perspectiva ante la baja natalidad, la despoblación de la zona rural y el envejecimiento de la población.

Al respecto, ha señalado que las medidas desarrolladas hasta la fecha no han funcionado, incidiendo en que al no haber una única causa no puede haber una única solución sino que requiere un "enfoque trasversal" y un consenso político para revertir un "auténtico reto de Estado".

Además, Barbón ha aprovechado para reiterar la necesidad de abordar el modelo de financiación autonómica teniendo el cuenta la incidencia del envejecimiento o la dispersión en el coste de la prestación de los servicios.