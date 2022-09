Puig anuncia una reforma fiscal "adaptada a la inflació" i critica els governs que exerceixen "política de l'estruç"

Així ho ha indicat el president, Ximo Puig, durant la seua intervenció en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, on ha instat a crear una "Aliança Valenciana contra la Inflació", en la qual hi haurà "més ajudes directes, més rebaixes en taxes i preus públics i noves oportunitats". "Els avance que hi haurà més mesures i més rebaixes, i així seguirà mentre dure la guerra".

El president ha defès que "cap govern pot ser indiferent a les dificultats que està causant la inflació", i "cap nivell de l'administració pot obviar la responsabilitat que té". Per açò, ha criticat els qui exerceixen "la política de l'estruç".

"'Que ho arregle el Govern d'Espanya', 'Que ho arregle Europa'.Abdicar de l'exercici democràtic de l'autogovern mai serà per a mi una opció", ha assenyalat Puig en el seu discurs, en què ha remarcat que "cadascun, en l'àmbit de les seues conseqüències, encara que siguen limitades, ha d'aportar solucions".

El líder de l'executiu valencià ha defès que existeixen "motius per a l'esperança" i ha rebutjat el "catastrofisme" perquè "no ajuda". "No ens porta a cap lloc millor, no afavoreix a ningú llevat a qui que espera d'ell rèdit electoral i perjudica a molts", ha agregat.

Així mateix, ha anunciat la convocatòria d'una conferència amb els municipis per a sumar a les administracions locals a aquesta 'Aliança Valenciana contra la Inflació'.

"TRES PALANQUES"

Puig ha considerat que hi ha "tres palanques que accionaran dinàmiques positives en l'econòmic": el mercat de treball, els fons extraordinaris de l'Estat i els Fons Europeus. "La Comunitat Valenciana no pot repetir receptes fracassades", ha afegit.

El president ha assenyalat que cal pujar els salaris davant el context d'inflació: "Ho recomana Europa i ho dicta el sentit comú", i ha posat en valor el "diàleg social". "És l'hora de la responsabilitat per part de tots, ni beneficis extraordinaris ni patiments extraordinaris", ha manifestat.

"Cal pujar els salaris davant el risc d'impagament d'hipoteques.No ho dic jo, ho diu el Banc Central Europeu. Cal pujar els salaris sense perjudicar l'ocupació, tenint en compte les condicions de cada sector. No pot ser pitjor el remei que la malaltia. I per a açò és imprescindible una negociació col·lectiva honesta, franca i transparent", ha manifestat, al mateix temps que ha asseverat: "O reduïm dràsticament la desigualtat, o correm el risc que es trenque la societat".

INTERVENCIÓ DE L'ENERGIA

"La intervenció en el mercat és imprescindible per a evitar el col·lapse industrial", ha manifestat Puig, qui també ha destacat l'"oportunitat" d'allunyar-se de la "dependència històrica dels combustibles fòssils que ens genera una factura de desenes de milers de milions anuals i que propicien tones de CO2 a l'atmosfera".

A nivell autonòmic, Puig ha apuntat que plantejarà a les forces polítiques, als agents socials i als representants institucionals, un Pacte Valencià per la transformació energètica.

"El nostre horitzó és aconseguir eixe escenari sostenible en una dècada a través d'una transformació accelerada per a superar el dilema entre creixement i sostenibilitat": "La protecció del planeta és una oportunitat per a rellançar l'economia", ha considerat.

Puig ha indicat que "l'Estratègia Valenciana 2030 s'assentarà en l'impuls de les renovables, l'eficiència, l'estalvi energètic i la reforestació per a combatre el canvi climàtic".

També ha proposat uns pactes autonòmics en diversos àmbits, entre ells per l'energia: "A Espanya hi ha grans consumidors d'energia" i "grans generadors d'energia. I tots hem de comprometre'ns en un desenvolupament harmònic".

"No és molt raonable que els qui més energia consumeixen,i menys energia generen, siguen també els qui més obstacles posen a mesures que propicien la implantació de renovables, l'estalvi i l'eficiència. És raonable que els responsables d'un territori que només produeix el 4,9% de l'energia consumida actuen com si no passara res?", ha agregat. "La llibertat no és anar per lliure. Això es diu egoisme", ha asseverat.

En aquest sentit, ha rebutjat una "Espanya energètica de dos velocitats". A més, li ha preguntat al PP on pensa instal·lar les noves centrals nuclears que defensa.

DESPOBLACIÓ

Per la seua banda, el Consell aprovarà el projecte de llei de Mesures contra la Despoblació en el ple del pròxim divendres 16 de setembre amb mesures per a "discriminar positivament l'interior" del territori, que "no pot ser el pati posterior" i "mereix més futur i menys laments".

A més, ha anunciat que el Govern valencià també prepara un Pla Extraordinari de Recuperació Mediambiental, Socioeconòmica i Emocional per a les comarques afectades pels grans incendis d'aquest estiu, que inclourà una estratègia de reactivació amb ajudes directes per a recuperar les explotacions ramaderes i agrícoles.

"Les comarques rurals no són només per a l'estiu, són per a tot l'any", ha agregat a l'inici d'un discurs que ha centrat en la despoblació i en la lluita contra la inflació, que és "l'impost més regressiu", per la qual cosa "totes les energies i els recursos possibles aniran destinats" a lluitar contra ella. "ARA NO TOCA PENSAR EN LES URNES"

A l'inici del curs polític, que acabarà amb unes eleccions autonòmiques i locals, i ha instat: "Ara no toca pensar en les urnes, ara toca pensar en les neveres".

"Hi ha molts desafiaments que requereixen resposta, per açò la Generalitat té exigents deures en aquest curs davant de les temptacions d'electoralisme que alguns manifesten a cada hora", ha agregat.