Yulen Pereira desvela cómo está con Anabel Pantoja tras regresar de su escapada mallorquina junto a su madre, Arelys

Yulen Pereira ha regresado de sus días de vacaciones en Mallorca. El deportista, que mantiene una relación con Anabel Pantoja desde que se conocieran en Supervivientes, y con la que compartió viajes a Ibiza o Egipto tras el reality, esta vez prefirió un plan más familiar y se fue con su madre, Arelys, con la que la influencer no ha conseguido congeniar del todo.

Por ello fue preguntado nada más llegar al aeropuerto de Madrid. "¿Te gustaría que tuvieran un acercamiento?", fue la pregunta de la reportera de GTRES. Sin embargo, el esgrimista prefirió no hacer comentarios al respecto, esbozando una pequeña sonrisa.

Preguntado por los planes de futuro, dijo: "Tenemos muchos planes. Yo estoy ahora con mi familia y ella está con la suya. Es normal", sentenció el deportista.

La influencer tiene demasiados frentes abiertos. A su relación con Yulen y los titulares de su expareja Omar Sánchez, ahora se le une la mala salud de su padre, que ha vuelto a ser ingresado de urgencia. Desde Sálvame han estado informando, pero a Anabel no le ha gustado nada cómo están hablando de su familia, así que hace unos días entró en el programa para dejar las cosas claras.

"Ya veo que os preocupáis bastante", empezó diciendo con mucha ironía Anabel y cargando duramente contra Carmen Alcayde. "Antes de hablar tienes mi teléfono. Llámame. No estoy montada en un barco. Estoy haciendo cosas importantes. No tengo que justificarme ni contigo ni con nadie, pero lo que no voy a permitir es que en el programa se le ponga a mi madre como se le puso".

Desde Sálvame se dejó caer que Merchi era la responsable de que Anabel no fuera con Yulen a Mallorca, y ella quiso negarlo. "Mi madre no me prohíbe nada. Si voy a estar con mi padre, lo voy a hacer en la intimidad. Mi padre no tiene que estar en un hospital para ir a verle. Pero tiene muchas personas con él. No está solo. Mucho decir que él está solo y yo en un yate. Y una mierda. ¡Estoy harta!".