Tamara habla de la discapacidad de su hijo, de sus problemas económicos y de su depresión: "Intenté quitarme la vida dos veces"

Tamara se abrió en canal ante Toñi Moreno en la última entrega de Déjate querer, emitida este sábado en Telecinco. La cantante quiso hablar cómo y cuándo tocó fondo, algo que la llevó a intentar suicidarse hasta en dos ocasiones.

La artista habló del trastorno del espectro autista (TEA) que tiene uno de sus cuatro hijos, Héctor, y del momento en el que se lo comunicaron. "Me lo guardé más. Me lo tomé con entereza, fue difícil, pero Dani (su marido) se derrumbó. Estábamos perdidos, no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Fue algo nuevo", declaró Tamara, que quiere darle visibilidad al trastorno que sufre su hijo, pero quiso aclarar que "no es una enfermedad".

También confesó sus problemas económicos, especialmente desde que llegara la pandemia. "Dos años sin trabajar es mucho. Tela. Mi hijo pequeño tiene TEA leve, va a terapia desde los dos años y medio y no podía faltarle cada semana, que va una hora los miércoles", señaló.

A esto se le unió una depresión que, según confesó, empezó tras dar a luz a Héctor y duró dos años. "Ha habido momentos en los que ha venido la ambulancia porque he querido quitarme la vida (has en dos ocasiones, añadió después en su impactante relato). Fueron dos años muy complicados para mi familia y amigos. Ellos siempre han estado ahí", desveló la artista.

Por último, quiso mandar un importante mensaje: "Se sale, pero lo primero es ponerse en manos de profesionales, psiquiatras, psicólogo, y después, mucha fuerza de voluntad. Yo, después de dos años de una depresión severa, me levanté y dije: 'no voy a tomar más pastillas de depresión'. Y nunca más", reveló Tamara.