Cúllar Vega pone en marcha un banco de material ortopédico para vecinos que necesiten andador o sillas de rueda

Este nuevo servicio de préstamo y donación de material ortopédico, que se ha puesto en marcha por primera vez en este municipio metropolitano, es una iniciativa de las concejalías de Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento.

De este modo, se indica en nota de prensa, "desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cúllar Vega prestaremos a nuestros vecinos todos aquellos productos de apoyo que por la circunstancia que sea necesiten utilizar para poder seguir haciendo las actividades de su vida cotidiana", explica la concejala de Bienestar Social, Elvira Ramírez.

Para solicitarlo, los interesados pueden dirigirse al área de Servicios Sociales, y con la mayor brevedad posible se realizarán las gestiones pertinentes para la entrega del material ortopédico.

EL AYUNTAMIENTO LO RECOGE

"Además, todas aquellas personas que quieran donarnos material ortopédico que ya no necesiten podrán avisarnos, y pasaremos a recogerlo en su domicilio para ayudar a otros vecinos", destaca la edil, quien apunta que ya se han recibido las primeras donaciones.

"Posteriormente, cuando ya no lo necesiten o finalicen su tratamiento, pueden devolvérnoslo para que podamos prestar ese material a otras personas que lo necesiten, porque el SAS no se lo financie o porque no tengan recursos económicos suficientes", concluye Ramírez.