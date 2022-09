Shakira y Piqué están a un paso de los tribunales por no haber llegado a un acuerdo: la artista "lo tiene muy complicado"

Sin acuerdo a la vista, lo más probable es que Shakira y Gerard Piqué se enfrenten en los tribunales. Así lo asegura Jordi Martín. "No hay ningún convenio regulador ni ningún tipo de acuerdo entre Piqué y Shakira. Me he puesto en contacto con uno de los despachos y me aseguran que no hay ningún acuerdo", ha explicado este domingo el paparazzi en Socialité.

Según su testimonio, el punto de fricción en la expareja radica en sus hijos, menores de edad. "Shakira quiere llevarse a los niños sí o sí y abandonar Barcelona con ellos. No quiere dar su brazo a torcer", asegura Martín.

Algo con lo que Piqué no está de acuerdo. "Piqué se opone porque su arraigo familiar, sus amigos y sus actividades están aquí, no se van a ir a Miami. Shakira lo tiene muy complicado, porque los niños han empezado el curso escolar", desvela el fotógrafo.

Así las cosas, y siempre según la versión del paparazzi, Shakira no podría mover a sus hijos hasta que finalice el curso escolar.

Además, según señala Jordi, algo podría ocurrir que hiciera que las dos partes estuvieran conformes. Eso sí, sería de cara al próximo año, porque, según su información, "Gerard tiene una oferta para jugar en un equipo y se va a ir a Miami", declaraba.

No obstante, y siempre según Martín, de momento, si la cosa sigue como está, ambos "se verán las caras en los tribunales".

Piqué se cansa

Gerard Piqué ha dicho basta. El futbolista del Barça, en el ojo del huracán desde que hiciera pública su separación de Shakira y posterior relación con Clara Chía, emitió el jueves un comunicado a través de sus abogados en el que denuncia el acoso que sufren él y su familia y anuncia que ha emprendido acciones legales por informaciones sobre su vida privada.