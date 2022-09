La música de Toreros Muertos, Los Centellas y Dr. Diablo protagoniza la noche del sábado en la Feria de Tomares

La banda de Pablo Carbonell, 'Los Toreros Muertos', demostró que sus componentes "están muy vivos", y entonando 'Ya están aquí los Toreros Muertos' se presentaron ante un público al que "supieron ganarse con su humor y espontaneidad", según ha reseñado este domingo el Ayuntamiento de Tomares en una nota.

De esta manera, según inciden desde el consistorio, el municipio disfrutó del directo de la veteranía de un grupo que "sigue atrayendo a seguidores de diferentes generaciones, no sólo a nostálgicos de la movida ochentera, sino también a un público más joven, por su divertida y natural forma de interpretar la música".

La formación, nacida en plena movida madrileña y una de la más populares y heterodoxas del pop español de los 80 y 90, trajo "diversión y espectáculo" a la Feria de Tomares, y ofreció un concierto en el que sonaron sus temas más míticos y "lo mejor de su último trabajo".

'Mi agüita amarilla', 'Yo no me llamo Javier', 'Me gusta jugar con mi amigo Manolito', 'Hoy es domingo' o 'Soy un animal' son algunos de sus "grandes éxitos", que este pasado sábado volvieron a ser recordados y aplaudidos por sus seguidores.

Por su parte, la Caseta Municipal también recibió en la noche de este sábado otro concierto "mágico, por su entrega y conexión con el público", protagonizado por 'Los Centellas', grupo utrerano que convirtió hace 27 años en "tema imprescindible" de cualquier celebración la versión 'La luna y el toro', y que precedió a la actuación de Los Toreros Muertos y "cautivó al público con sus canciones de siempre y sus nuevas propuestas musicales", según valora el Ayuntamiento tomareño.

Finalmente, el encargado de cerrar la noche fue el animado grupo Dr. Diablo, liderado por Pedro Ortiz, que ofreció dos horas de show en el que "repasó lo más nutrido del pop-rock nacional e internacional". "Como siempre", según ha destacado el Ayuntamiento, "envolvió a los asistentes con su buena sintonía y los hizo disfrutar y bailar con sus versiones musicales".