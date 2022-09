Lucía Dominguín desvela cómo sobrevivió a la muerte de su hija Bimba: "Fue una cesión de amor que me hizo para que entendiese la vida"

Lucía Dominguín se sinceró este sábado ante Toñi Moreno en Déjate querer, donde se repasó su trayectoria personal y profesional.

La hermana de Miguel Bosé habló del cantante, y de cómo está él tras la separación de Nacho Palau tras más de dos décadas de relación.

También habló del duro golpe, el peor que ha sufrido en su vida, que tuvo que soportar con la prematura muerte de su hija Bimba por un cáncer. "Lo he hecho con apoyo, con entendimiento... Yo lo que hice fue darle la vuelta a la tortilla porque no me podía levantar. Al hacerlo, te das cuenta de que es una cesión de amor que te ha hecho tu propia hija para que entiendas la vida y le des su valor", explicó.

En su caso, lo dejó todo para irse a vivir junto a su hermana Paola en una casita de campo situada en la provincia de Valencia donde encontró la paz que necesitaba para volver a disfrutar de la vida.

Lucía también habló de su hermano Miguel. "Me dio mucha pena que se separase porque Nacho es un tío supermajo, pero eso no quiere decir que mi hermano sea el malo de la película. En cosas de pareja no te puedes meter", contó.

Sobre los hijos que tienen en común, opinó rotunda. "Esos niños han crecido juntos y juntos se van a mantener. Esos niños están más tiempo juntos que el que yo estaba con mis hermanos y yo tengo un vínculo tremendo con ellos. Se adoran".