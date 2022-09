La exministra de Vivienda entre 2004 y 2007, Consuelo Trujillo, se queda sola. Si ayer fueron el Gobierno de Ceuta y el PSOE de Melilla los que rechazaron las declaraciones que realizó poniendo en duda la españolidad de Ceuta y Melilla al considerarlas una "afrenta a la integridad territorial de Marruecos", este domingo ha sido el PSOE nacional quien se ha desmarcado de sus palabras. Patxi López, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, el que ha asegurado que "en absoluto" reivindican sus palabras.

"El Gobierno no duda de la españolidad de Ceuta y Melilla", ha lanzado el histórico socialista vasco desde la sede del PSOE en Euskadi, donde ha dado una rueda de prensa dominical. Tras ser preguntado por los periodistas, López ha señalado que evidentemente "no comparten en absoluto" las declaraciones y las ha rebajado a una "opinión particular".

La que fuera titular de Vivienda entre 2004 y 2007, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que las ciudades autónomas "suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos" y "son vestigios del pasado que interfieren" en las relaciones del país africano con España. Lo hizo en el I Congreso Internacional 'Relaciones hispano-marroquíes: presente y futuro', organizado por la Escuela Normal Superior de Tetuán en colaboración con la Universidad Abdelmalek Essaadi y el Centro Marroquí de Estudios e Investigaciones en Economía y Desarrollo Sostenible, una actividad que inauguró el propio Zapatero.

En dicho foro, señaló que "el peso de los argumentos históricos y jurídicos (a favor de la españolidad de esos territorios), que los hay y son relevantes, cede ante el devenir de los hechos que reclaman una respuesta política, ética, razonable y aceptable para ambos países mediante un diálogo abierto y sincero".

Todo ello, en un momento en el que las relaciones de España con Marruecos atraviesan un buen momento, pero que han separado, no obstante, al país peninsular de otro de sus socios estratégicos, Argelia. Y es que, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo las paces con el rey Mohamed VI al reconocer como la más "viable" la solución autonomista para el Sáhara Occidental, después de que la acogida de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario -que defiende la independencia de ese territorio- en España desatase una crisis diplomática sin precedentes.

Enfado del Gobierno de Ceuta

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas (PP) calificó este sábado de "inaceptable deslealtad institucional" las manifestaciones realizadas por la exministra española María Antonia Trujillo en una visita a la ciudad de Tetuán. El Ejecutivo ceutí señaló que la "soberanía y españolidad de las dos Ciudades Autónomas no admite discusión ni dudas". Por este motivo, dijeron entender que sus palabras "suponen un profundo desconocimiento de la Historia y del Derecho, así como una falta de respeto a los ceutíes y melillenses, que somos españoles por encima de cualquier otra condición". Asimismo, el Gobierno autonómico consideró que "es de una inaceptable deslealtad institucional que alguien que ha sido ministra haga declaraciones en contra de España".

Desde el PSOE de Melilla, que dirige dicha ciudad en coalición con CPM y el Grupo Mixto, tacharon las declaraciones de "falsas e inaceptables". Según declaraciones recogidas por Europa Press, la formación que dirige Gloria Rojas rechazó las palabras de la exministra. Para el PSOE de Melilla "las opiniones personales vertidas por María Antonia Trujillo sobre Melilla y Ceuta no representan a nadie".