Puig reivindica que la fiesta "no es un gasto, sino una inversión": "Es fundamental para nuestra salud mental"

Así se ha manifestado Puig este sábado por la noche tras asistir a la 'Passejà de Sant Onofre' de Quart de Poblet (Valencia), una tradición que "llena las calles de alegría, 'germanor', fiesta y convivencia".

El jefe del Consell ha subrayado el "apoyo de la Generalitat a todos los ámbitos de las fiestas y las tradiciones" mediante la reciente creación de la comisión asesora para la promoción y difusión de fiestas y tradiciones de la Comunitat Valenciana.

Esta comisión busca llevar a cabo acciones de difusión y promoción, como campañas, publicaciones institucionales, así como la actividad promocional desarrollada por la Generalitat y las entidades de su sector público instrumental, a través de la organización de actos, jornadas y otras actuaciones de análogas características.

Además, se encarga de asesorar a la Generalitat en la elaboración de estas acciones institucionales y debatir y proponer planes y medidas dirigidas a impulsar y coordinar la promoción, difusión y divulgación de las fiestas y tradiciones.

También puede proponer la elaboración de estudios e informes sobre el conocimiento y valoración de las fiestas y tradiciones valencianas y sobre el impacto de las acciones de promoción y difusión realizadas.

En este sentido, Puig ha apuntado que, a través de esta comisión, "la Generalitat quiere iniciar un apoyo a todos los ámbitos de todas las fiestas". "La fiesta no es un gasto, sino una inversión", ha defendido, al tiempo que ha aseverado que "invertir en fiesta es invertir en convivencia".

"No hay nada como la fiesta para propiciar unos valores positivos para una comunidad", ha expresado, y ha agregado que las fiestas hacen que la "tradición no se pierda" y se conserven unas "identidades inclusivas y no excluyentes".