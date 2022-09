Delegado del Gobierno: "Algunas de las pocas transferencias que quedan tienen un encaje muy difícil"

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, Itxaso lamenta además que el entorno de la izquierda abertzale ha hecho "un trabajo desgraciadamente prolongado en el tiempo para deslegitimar a las Fuerzas de Seguridad, incluida la Ertzaintza".

Tras valorar que con Pedro Sánchez "se ha producido el mayor avance en el autogobierno vasco de los últimos años", reconoce que "algunas de las pocas materias que restan" para traspasar tienen "un encaje muy difícil", lo cual está dificultando el procedimiento".

No obstante, indica que la prioridad del Gobierno es hacerlo "con la mayor garantía jurídica", lo que exige que el trabajo técnico deba darse en un clima de tranquilidad y lealtad mutua entre gobiernos".

Asimismo, advierte que en algunos casos "se alude a materias que ni siquiera estaban concebidas cuando se aprobó el Estatuto de Gernika, que no concebía por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital, un derecho de nueva creación, y ha habido que buscar fórmulas jurídicas más o menos originales para su transferencia". "Lo que sí puedo decir es que tenemos plena voluntad de avanzar en el autogobierno vasco", añade.

De este modo, Itxaso indica que es una "voluntad manifiesta" del Gobierno central completar el Estatuto en lo que resta de legislatura, aunque "tropieza en ocasiones con dificultades técnicas".

"Hay materias que desde un punto de vista jurídico plantean problemas y hay que buscar alternativas que no están en manos solamente de la voluntad política sino de los profesionales", argumenta.

A su juicio, el proceso de transferencias debe entenderse "no como un partido entre rivales sino como el resultado del trabajo mutuo de dos gobiernos que buscan un objetivo común". "Esta no es una batalla entre gobiernos ni mucho menos, ambos ganamos con la profundización del autogobierno y trabajamos en común en la búsqueda de una solución que tenga garantía jurídica y que permita que esas transferencias no tengan posibilidad de retorno", asegura.

AHORRO ENERGÉTICO

Cuestionado por las críticas al decreto de ahorro energético, Itxaso dice que lamenta haber escuchado durante el verano algunos pronunciamientos, "por ejemplo de Arantxa Tapia, despreciando medidas que luego se han demostrado absolutamente de sentido común".

"Ese tipo de salidas de tono no ayudan al trabajo compartido entre gobiernos que perseguimos, también en este caso, un objetivo común que es el ahorro energético", indica.