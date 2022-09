Irene Rosales detiene su tienda de bolsos y provoca el malestar de sus clientes

Irene Rosales apostó el pasado mes de febrero por potenciar su faceta como empresaria en el mundo de la moda con el lanzamiento de su propia marca de bolsos, Varoi, con una tienda 'online'. Sin embargo, apenas unos meses después ha detenido su proyecto, lo que le ha generado críticas por parte de sus clientes.

El perfil de Instagram de la firma se ha llenado en las últimas fechas de comentarios de consumidores descontentos con la firma de la sevillana en las imágenes de sus bolsos, pues aseguran que no saben cómo hacer los pedidos y que nadie les contesta a través de mensaje directo, informa Socialité.

"Hola, ¿se puede hacer pedidos? Nadie me responde a los privados" u "os he escrito varios días y nada" son algunos de los mensajes que ha recogido el programa de Telecinco, que apunta también a que desde el perfil de la marca de Rosales respondían a los interesados que debían preguntar por privado para obtener toda la información.

En otro comentario, otro usuario critica que "lleváis muy mal las ventas" y aconseja añadir junto a la imagen las medidas y el precio del artículo porque "no hay información".

El experto en márketing José Noblejas consultado por el espacio ha analizado esta situación, afirmando que "sería un milagro que vendiera algún bolso", puesto que su estrategia de venta no es buena y está cometiendo muchos errores.

En este sentido, Noblejas ha explicado que la ausencia de página web, cuyo enlace figura en el perfil pero lleva a una página "en mantenimiento", así como de un responsable para las redes sociales y "una estrategia [de ventas] vaga y plana", con escasas imágenes de los productos, son los principales problemas de la marca.

Irene Rosales, por su parte, ha apuntado este sábado en un 'preguntas y respuestas' en su Instagram personal que "Varoi no la he cerrado como marca", pero sí que está "parado" puesto que "quiero hacerlo bien y sin problemas, con tienda y una buena web, que tantos problemas me ha dado", ha señalado.

La excolaboradora de televisión aseguraba que esta pausa de su firma se debe a que "se me fue complicando la cosa porque tenía otras obligaciones" y, además, le surgió una "buena oportunidad de trabajo" colaborando con otra marca, por lo que decidió interrumpir su proyecto personal al no poder dedicarle todo el tiempo que necesitaba.