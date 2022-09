Serrano reitera que la PAC va a ser "muy buena" para el olivar y reta a PP a aclarar "qué modelo está defendiendo"

Serrano asegura que "vuelve a desmentir las patrañas del PP sobre supuestas pérdidas" y reitera que "no existen todavía cifras" sobre el impacto de la PAC en el próximo marco comunitario, por lo que reclama a la derecha "que deje de alarmar y de mentir". Así las cosas, según se indica en nota de prensa, recalca que la nueva PAC "es buena para Jaén, es buena para el olivar, incorpora el hito histórico de la ayuda asociada para el olivar tradicional y levanta un nuevo modelo donde van a ganar los pequeños y medianos olivareros".

"El problema del PP es que no le gusta este modelo porque prima al 85% de los olivareros de la provincia de Jaén. No le gusta este modelo porque beneficia a los pequeños y medianos agricultores. No le gusta este modelo porque tiene una ayuda asociada para el olivar tradicional. No le gusta este modelo porque pone un tope máximo para las ayudas. Y no le gusta este modelo porque hay un pago redistributivo que permitirá cobrar más a los olivareros con menos hectáreas. Esa es la realidad y ahí están los intereses ocultos del PP: defender a las grandes explotaciones", desvela.

Por ello, el diputado socialista muestra su satisfacción por una nueva PAC cuya negociación "ha sido todo un éxito para los intereses del sector" a pesar de las dificultades que han ido surgiendo, como la salida de Reino Unido de la UE, la pandemia o la invasión de Ucrania. "En medio de esta situación de incertidumbre, la PAC trae estabilidad y seguridad al olivar jiennense y especialmente a sus pequeños y medianos olivareros", apostilla.

Además, supone "acabar con ese modelo del PP" que dejaba el 80% de los ayudas europeas en manos del 20% de los perceptores, mientras que el 20% restante tenían que repartírselo el 80% de los agricultores.

"Vamos a acabar con esas injusticias del PP, las que causaron una pérdida de 272 millones de euros al olivar de Jaén en el anterior marco comunitario, una pérdida que sí es real y contrastada porque ya se ha producido y los olivareros de Jaén lo notaron en sus bolsillos entre 2014 y 2021", concluye.