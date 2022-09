CCOO se opone al preacuerdo de convenio en Ambuibérica por negociación "incompleta" y subida salarial "insuficiente"

El sindicato, que estará "pendiente de la redacción definitiva", aclara en un comunicado que no ha rubricado el documento porque "las subidas salariales no son suficientes" y, además, "se aplicarán desde la ejecución del nuevo concurso, del que no sabemos fecha y que depende de la administración y de otros aspectos, como posibles impugnaciones, por lo que puede que tarden demasiado en ser efectivas".

Así lo ha apuntado David Estévez, secretario general de la FSC de CCOO en la región, que ha añadido que en el caso del personal del servicio de transporte sanitario urgente, por ejemplo, "se rebajan las condiciones económicas, ya que las nuevas incorporaciones percibirán como mínimo un 2% menos". En este punto, ha considerado que "los trabajadores no tienen por qué soportar ningún tipo de reajuste del servicio".

"Esto refuerza la necesidad de internalización de todo el servicio de transporte sanitario de Cantabria", ha incidido el sindicalista, como reclama CCOO desde el año 2021, siendo según ha destacado la primera organización en emitir un informe de viabilidad a favor de que este servicio sea de gestión pública, "con cálculos de costes, personal, flota y otros aspectos, de la que aún estamos esperando respuesta definitiva de la administración".

Y todo ello "sin necesidad de llevar a cabo la adquisición de la flota de la actual concesionaria del servicio, cuyas deficiencias han sido denunciadas por nuestra parte de forma reiterada".

NEGOCIACIÓN INCOMPLETA

Respecto a la negociación, Estévez ha destacado que "quedan muchas materias, el resto del contenido del convenio, por negociar y regular, como las jornadas, permisos, formación o contratación, que no se han tocado durante el proceso de negociación del convenio".

En este sentido, en lo que se refiere a la contratación, ha considerado que "es un tema que ha quedado pendiente" y sobre el que, como ha indicado, CCOO ha acudido a la Inspección de Trabajo "reiteradamente" debido a la "excesiva" contratación temporal en la empresa concesionaria del transporte sanitario en Cantabria. "Creemos que es fundamental abordarlo en el nuevo convenio", ha reivindicado para finalizar.