Mesa de la Ría exige al alcalde que convoque "de manera inmediata" la mesa de fosfoyesos

Para su portavoz en el Ayuntamiento, Rafael Gavilán, en este momento, según se indica en nota de prensa, es de "extrema urgencia" su convocatoria, pues una vez emitido el dictamen del comité de expertos sobre el proyecto de Fertiberia, e este debe ser trasladado a toda la sociedad onubense y a su vez a la Junta de Andalucía para que sea tenido en cuenta en el trámite de evaluación ambiental al que está siendo sometido.

Según palabras de Gavilán, "no se entiende que una vez comenzado el mes de septiembre, el alcalde no cumpla con su compromiso de convocar inmediatamente al órgano de participación". Añade el representante municipal que "la resolución de la delegación de Medio Ambiente debe ser negativa en base a lo que reflejan los expertos en su informe".

Mesa de la Ría recuerda que el informe del comité de expertos concluye que el proyecto de Fertiberia "no puede ser considerado como una solución definitiva para la restauración y recuperación de las marismas afectadas por las balsas de fosfoyesos", con lo que para Gavilán "no cabe una resolución administrativa favorable por parte de la Junta de Andalucía".

Como ya adelantó Mesa de la Ría, una vez que tuvo acceso al dictamen de los expertos, el proyecto de Fertiberia es calificado únicamente como "una intervención de urgencia" debido a sus enormes deficiencias.

Los expertos han evaluado diferentes aspectos del proyecto tales como la estabilidad y resistencia del apilamiento, la idoneidad del sellado propuesto de cara a evitar las filtraciones de contaminantes hacia el medio ambiente y a la población, así como la capacidad de las balsas para resistir las deformaciones y hundimientos sin romperse.

Además, la Mesa de la Ría indica que para los investigadores el proyecto suspende en los tres aspectos mencionados, ya que no logra dar una respuesta adecuada a ninguno de ellos. Los especialistas del proyecto concluyen que el estudio de los materiales fangosos de la base "son incompletos, que no se analiza adecuadamente el flujo de agua entre el entorno y las balsas, que el sellado propuesto por Fertiberia no evita las filtraciones de contaminantes a la ría, que los cálculos de la resistencia de los materiales fangoso del fondo son erróneos, que no se contempla las consecuencias de subida del nivel del mar por efecto del cambio climático y que no se evalúa el impacto en la población de los elementos más tóxicos para la salud humana presentes en las balsas".

Afirma también que las emisiones procedentes de las balsas a la atmósfera "contribuyen a aumentar la acidez del aire que respiramos en Huelva capital, asimismo constata que los residentes más próximos a los fosfoyesos presentan en sus organismos altas tasas de elementos tóxicos especialmente perjudiciales para la salud como el uranio y el arsénico, ambos extremadamente cancerígenos".

El informe califica los datos manejados por Fertiberia para elaborar el proyecto como "obsoletos, incompletos e imprecisos" con lo que, para Mesa de la Ría, esta conclusión "desvirtúa radicalmente el plan de Fertiberia como una posible restauración medioambiental", con lo que "no cabe en ningún caso que el proyecto obtenga la Autorización Ambiental Integrada (AAI) desde de la Junta de Andalucía", ha insistido Gavilán.