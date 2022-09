Vaquero, Matilla, Chapu, 'El Chavo' y Clavero tiran de humor para animar a disfrutar de las fiestas de Valladolid

Cientos de personas se han empezado a congregar desde las 19.00 horas en la céntrica Plaza Mayor vallisoletana, donde se han podido ver pancartas del Centro Social La Molinera que rezaba 'La Molinera no se desaloja' para recibir el pregón de las Fiestas y dar inicio así a una celebración que se extenderá hasta el próximo domingo, 11 de septiembre.

En torno a las 20.15 horas ha penetrado en la Plaza Mayor la concentración de peñas y pasacalles con charanga el Pendón, que se ha iniciado desde la plaza de San Andrés y ha recorrido toda la ciudad. Los participantes, ataviados con los pañuelos festivos y las camisetas empapadas en vino, han bailado al ritmo musical de las bandas que allí se han dado cita poco antes de que haya empezado el pregón, que ha supuesto el inicio oficial de los festejos de Valladolid.

Ya a las 20.30 horas, Vaquero ha tomado la palabra en primer lugar al grito de '¡Vivan las peñas!' para instar a los peñistas y a los ciudadanos a que disfruten "todo lo que puedan de las Fiestas", ya que haciendo uso de la ironía ha confesado sentir "que un año se es joven y al siguiente se está en un balcón rodeado de políticos".

"Estoy flipado porque yo he estado en balcones con poyata, en balcones con tendedero, con maceteros, con jardineras, pero es la primera vez que estoy en un balcón con Puente", ha continuado.

En otro tono más serio, el humorista ha recordado a Francisco Javier, al que conocían como 'La Eli', quien perdió la vida después de que un menor de edad le propiciara una brutal paliza.

"Supongo que los cinco pregoneros hemos sido elegidos por ser graciosos, pero hay que tener claro que ni de coña somos los más graciosos de Valladolid", ha subrayado, en la medida en que "todos saben de sobra que en cada grupo de ahí abajo hay una persona mucho más graciosa y a ellos les gustaría mencionar a una persona mucho más graciosa a la que quitaron la vida, una persona conocida en toda la ciudad como 'La Eli', quien nunca podrá dar este pregón, que seguramente habría sido un pregón acojonante".

APARCAMIENTO "DIFÍCIL"

Matilla, por su parte, ha arrancado su intervención al grito de '¡Vivan todos los peñistas y la gente de Pucela', tras lo cual ha confesado que "presume de la ciudad aún después de llevar muchos años viviendo fuera".

Sin embargo, ha destacado que "siempre vuelve a Valladolid, que es su ciudad, y a la Rondilla, que es su barrio, y cada vez que viene recorre una y otra vez todas las calles de la Rondilla".

Ello debido a que "no le queda otra puesto que no hay un sitio para aparcar, a no ser que venga un sábado por la mañana, que se puede aparcar en la calle que quieras, ya que total, ¡estáis todos en Rioshopping!", ha criticado en clave de humor.

A continuación, ha defendido a los vallisoletanos, a los que "se les critica por ser secos, fríos y reservados". "Secos para nada, ahí abajo estáis todos bien mojados -en referencia al vino-; fríos... en invierno a cinco bajo cero en pena cencellada no somos fríos, somos del tiempo y no somos reservados, lo que pasa es que a alguien de Valladolid tienes que ganártele, sí con leísmo por bandera", ha apostillado.

Chapu ha intervenido, ya en un ambiente más discernido al encontrarse el público muy receptivo, para confesar que los pregoneros "le deben todo a los ciudadanos, que son quienes deberían estar arriba en el balcón, pero no caben", ha bromeado.

El humorista ha jugado con la plaza al asegurar que en su barrio, Parquesol, "aunque se diga que es un barrio acomodado, degente guay y de niños de papá, eso es mentira, porque en el barriohay tanta niebla que no se ve un pijo".

Para demostrarlo, ha dado al público la alineación de su panda de amigos, para que "vean que es exactamente igual a la de cualquier otro barrio de Valladolid". "A ellos y a todos los buenos amigos de barrio" ha dedicado su intervención, para después entonar la mencionada alineación.

Chapu también ha aprovechado la ocasión para mostrar su apoyo a las "guerreras" del balonmano Aula Cultural, y ha animado a todos a que vayan a verlas a Huerta del Rey, "porque son unas campeonas y porque tienen unos ovarios más grandes que esta plaza". '¡Aúpa Aula! ¡Aúpa Pucela!', ha concluido.

'El Chavo', por su parte, ha reconocido que "ahora es uno más de los muchos que viven en los pueblos de la provincia y llevan a Valladolid grabado a fuego en el corazón" y que en su localidad -Geria-, "que es pequeña, tienen más aparcamientos que habitantes", ha ironizado.

De igual forma, ha dedicado un espacio a "las personas más importantes de la ciudad, a todas aquellas madres, como la suya, que les tocó hacer de madre y padre a la vez, que han levantado familias ellas solas, fregando portales, escaleras, baños, limpiando lo que nadie quería limpiar para sacar a sus hijos adelante", para después terminar con un emotivo '¡Gracias mamá!'.

ESTABLECIMIENTOS DE VALLADOLID

El último de los pregoneros, Alex Clavero, ha enfocado su discurso en el ámbito hostelero y el valor cultural de la capital del Pisuerga, sobre la que ha recordado que cuando venía de pequeño desde el pueblo su padre "le enseñaba el continente al dar vueltas alrededor con el coche para que viera las luces y otra vez para el pueblo, y el decía papa, a ver cuándo vemos el contenido".

"Cuando lo vieron eso era mejor que Eurodisney", ha bromeado, "porque ellos tenían al Mickey pero Valladolid tenía al Goofy, la cafetería del Continente, y de eso se acordará la gente que se ha tomado copas en la Sidrería Paca, chupitos en El Huevo, se ha ido de mañaneo a la Komplot y cuando ha salido del Camarote ha visto la calle Francisco Suárez lleno de señoras haciendo la compra", ha repasado.

También ha asegurado que le encanta la gente, el ambiente y la ciudad vallisoletana, con su plaza mayor, con su Conde Ansúrez, su Campo Grande con sus pavos, sus barrios con sus gentes, sus callescon sus nieblas, su Zorrilla con su pulmonía y su Pisuerga con su cocodrilo del Nilo. "Y dicen que estaba vivo, ¿Pero tú sabes a qué temperatura está el río de Valladolid? Si ese cocodrilo está vivo no es del Nilo, es de Norh Face", ha apostillado.

Por último, ha animado a todos los ciudadanos a disfrutar de los festejos con "respeto entre hombres y mujeres" y ha dedicado su pregón a su padre. "No he llegado muy lejos, pero sí que he llegado muy alto en este balcón", ha concluido.

"CON MÁS GANAS QUE NUNCA"

El alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha presentado a los pregoneros de este año ante una Plaza Mayor abarrotada por miles de personas y ha animado a los ciudadanos a disfrutar tras una pandemia en la que "todos han perdido a seres queridos, pero todos nos hemos reunido para celebrar las fiestas con más ganas que nunca".

Por eso se ha tomado la decisión de celebrarlas con los humoristas, ya que Valladolid "tiene la suerte de contar con algunos de los mejores de España", así que les ha dado cedido la palabra, no sin antes despedirse de los asistentes al grito de '¡Vivan las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo!' y 'Viva Valladolid!'.

En el balcón de la Casa Consistorial también han estado presentes, además de diferentes miembros del Gobierno municipal, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; la vicepresidenta segunda de la institución provincial, Gema Gómez.