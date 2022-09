Alegría dice que PSOE ganará elecciones "frente una oposición destructiva, de ataque y derribo personal hacia Sánchez"

Alegría ha realizado estas declaraciones en Logroño donde ha participado en un acto en el parque de La Ribera de Logroño para celebrar los tres años del Gobierno de la socialista Concha Andreu.

Durante su intervención, la portavoz ha lamentado que, durante estos años de legislatura tan complicados, la oposición "nunca ha arrimado el hombro". Ante ello, ha reconocido, "nos hubiera gustado que el PP hubiera cerrado filas con nosotros para generar seguridad y certidumbres pero nunca, durante todo este tiempo, hemos podido contar con el PP porque, en primer lugar, todavía no ha hecho la digestión de los resultados electorales".

"NOS MIRAN COMO ENEMIGOS"

Además, ha explicado, "hay muchas diferencias entre nosotros y el Partido Popular". En este punto, ha dicho, "nosotros les miramos con respeto y como adversarios políticos pero ellos nos miran como enemigos".

De este modo -ha continuado- "si nos miran así plantean una oposición destructiva. Llevan desde el primer momento con una oposición de ataque y derribo personal, especialmente al presidente Sánchez". Por ello "si no quieren arrimar el hombro les pedimos que estén con la ciudadanía porque buscan unidad y respuestas".

Ante la oposición del PP, ha explicado la también ministra de Educación, "a cada insulto, una propuesta. A cada mala palabra, una solución y frente a la descalificación hacer lo que sabemos hacer trabajar con humildad, escuchar a la ciudadanía y plantear soluciones más en estos momentos de dificultad".

"Ya sé que enfrente no vamos a encontrar nada, solo una oposición obstruccionista y negacionista y que no nos respeta".

Todo porque como ha explicado "los hechos nos definen, el PP tiene la costumbre de poner palos en las ruedas y cuando llega a los gobiernos toma prisa por recortar avances". Frente a ellos, ha dicho, "nosotros aliviamos los bolsillos de este país con medidas de ahorro energético, por ejemplo".

Para explicar el mensaje del PSOE, Alegría ha pedido "ayuda, colaboración y movilización porque es muy importante la implicación de todos los dirigentes del PSOE. Tenemos relato, hechos, ilusión y esperanza y nueve meses para seguir explicando lo que hemos venido realizando en esta legisaltura".

Además, ha proseguido, "el PSOE tiene pasado, un pasado del que nos sentimos orgullosos" y ahora "tenemos nueve meses para cargar pilas, salir a la calle y explicar nuestros hechos. Es importante contar todo lo que estamos haciendo durante este tiempo pasado y sobre todo lo que estamos haciendo en el presente que nos está tocando gobernar".

Como recoge el lema del PSOE 'El Gobierno de la gente', la portavoz ha dicho que eso es lo que es el PSOE "no es solo un lema sino que es verdaderamente lo que somos los socialistas, estamos siempre al lado de la gente".

"GANAR DE NUEVO Y GANAR POR MÁS"

En el acto también ha tomado la palabra el alcalde de la ciudad, Pablo Hermoso de Mendoza quien ha asegurado que "nuestro compromiso para las siguientes elecciones es ganar de nuevo y ganar por más".

En estos años "hemos hecho muchas cosas y hemos cumplido, hemos mostrado tolerancia, capacidad de diálogo, consenso y reflejar la pluralidad del país. Ahora toca decir a la gente lo que hemos hecho y decirles que estamos ahí y sabemos gestionar para proponer una España mejor".

El alcalde de Logroño ha aprovechado sus palabras para agradecer al Gobierno "su fuerte sentir municipalista. Los Fondos Europeos en Logroño permiten, por ejemplo, que el Mercado de San Blas se rehabilite o que la zona peatonal más importante se regenere y que hayan políticas activas".

También -ha dicho- "el Gobierno de La Rioja está cumpliendo y tenemos un instituto Sagasta que, dentro de poco, albergará a chavales y chavalas y habrá vida en el centro de la ciudad, esto lo está haciendo el gobierno de Andreu".

"Hay muchos datos y hechos que mostrar para tener la convicción de que la gente va a volver a confiar en este partido", ha afirmado Hermoso de Mendoza.

Además, ha finalizado, "en estos tiempos de pesimismo y con una oposición que nunca ha ayudado, hostil, reaccionaria e inmovilista, donde no se acepta nada, creo que la gente lo que quiere ver es a buena gente haciendo cosas buenas".

"REFORZAR" EL CAMBIO

Finalmente, la encargada de cerrar el acto ha sido la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, quien también ha reiterado la idea de volver a ganar las elecciones y reforzar "el cambio".

Además, ha dicho, "incrementaremos el número de votos y vamos a conseguir gobernar con esa fuerza y apoyo que necesitamos para que los presupuestos salgan aprobados a la primera, sin discusión porque van a ayudar a las familias. El cambio ya es un hecho ahora toca reforzar más los resultados".

"Hoy celebramos tres años complejos de Gobierno pero también maravillosos. Por eso estamos aquí y con estos ánimos y estos meses por delante queremos conseguir no solo que el cambio sea una realidad sino que se refuerce".

En este punto, ha dicho, "tenemos mucha tarea hecha pero tenemos que hacer más y tenemos propuestas buenas para La Rioja que no enfrentan a territorios vecinos, además nos escuchan y contamos con unos fondos públicos a disposición del bien común, reforzamos en sanidad, en educación, en servicios sociales, en infraestructuras, en municipios... Tenemos una política local normal, cuando un municipio necesita algo le atendemos, dejamos amiguismos de lado y tenemos unos pueblos, un entorno y un proyecto económico frente a ninguna alternativa".

Ante ello, ha dicho, "no tenemos nada. No hay alternativa. No hay proyectos, no hay líderes no hay nada, no saben estar en la oposición".

Finalmente, y en clave regional, la presidenta riojana ha asegurado que "nadie entendería que, con el contexto actual que vivimos, otras fuerzas políticas no se sumaran a este esfuerzo y no apoyaran un proyecto de presupuestos que está dirigido al bien de la ciudadanía riojana, a su crecimiento y su progreso. Todos tenemos que estar a la altura".