Esparza dice que quiere "liderar un proyecto sin ataduras" y "para Navarra" aunque se reunirá con PP y Cs

"Quiero liderar un proyecto político propio para Navarra. Desde Navarra para Navarra. Desde, por y para Navarra. Leal con España, pero exigiendo también lealtad con Navarra", ha afirmado Javier Esparza, durante un acto celebrado por UPN en Cadreita con motivo del inicio del curso político.

El presidente de los regionalistas ha señalado que durante este verano "inevitablemente la actualidad se ha centrado, en parte, en la situación de Navarra Suma y en su continuidad o no" y ha afirmado que "el PP hizo pública su posición de manera unilateral hace unas semanas a través de una entrevista en un periódico". "Quiere que sus siglas aparezcan en las papeletas y con esa decisión finiquitan Navarra Suma. Al mismo tiempo, no descartan un acuerdo con nosotros. Por su parte, Ciudadanos piensa que Navarra Suma debe continuar. Nosotros haremos lo que ya dijimos que íbamos a hacer, tanto en tiempo como en forma. Nadie nos va a marcar el paso", ha asegurado.

Así, ha explicado que "en las próximas semanas nos reuniremos con el PP y con Ciudadanos y veremos a dónde nos llevan esas conversaciones". "Decidiremos lo que creamos que es mejor para que Bildu no tenga nada que decir en el próximo Gobierno de Navarra y eso pasa porque el Gobierno lo presida UPN", ha dicho, anticipando que quiere "liderar un proyecto sin ataduras".

Javier Esparza ha afirmado que "en UPN defendemos los intereses de Navarra, sabiendo que el interés de Navarra es el interés de España".

"Quien esté también en esa clave y lo tenga como prioridad nos encontrará. Pero quien se deba a otros intereses debe saber que nosotros nos debemos a la sociedad navarra. Y esto no significa romper puentes con nadie. Significa enfocar nuestro esfuerzo y nuestra acción política hacia nuestro principal objetivo: Navarra, Navarra y Navarra", ha dicho.

El máximo responsable de los regionalistas ha defendido que "en UPN tenemos algo que no tiene nadie más y creo que es de un gran valor, en UPN tomamos las decisiones aquí, en Navarra, de forma autónoma, en total libertad, pensando en Navarra, en los navarros y las navarras, en su prosperidad, en su presente y en su futuro". "Decisiones adaptadas a nuestras necesidades y a nuestra realidad. Decisiones que se toman sacando el máximo provecho de nuestro régimen foral, que para eso lo tenemos y lo defendemos con orgullo. No queremos el café con leche para todos que se quiere imponer desde Madrid. Tampoco queremos que se nos trate como la cuarta provincia del País Vasco porque no lo somos", ha añadido.

En ese sentido, Javier Esparza ha asegurado que "Navarra no tiene por qué mirar ni a Madrid ni a Bilbao, que tienen sus propios intereses, y a veces coinciden con los de Navarra, pero otras veces no, y cuando eso ocurre nos penaliza y perjudica a Navarra". "En UPN nos oponemos a ser tutelados desde Madrid o desde Bilbao. María Chivite se ha plegado a ambos, Javier Esparza no se plegará a ninguno. Las decisiones las vamos a seguir tomando aquí, en Navarra, en Príncipe de Viana. Como siempre hemos hecho", ha asegurado.

Esparza ha afirmado que aspira también a "aglutinar a una gran mayoría social" y ha señalado que "este no va a ser un proyecto contra nadie, al contrario, es un proyecto abierto a todos, también a los socialistas moderados que no quieren más pactos con EH Bildu porque saben que son negativos para Navarra". "Esos votantes socialistas que no solo se han sentido engañados por María Chivite, sino que no entienden por qué no ha querido rectificar, aceptar nuestra mano tendida y separarse de la izquierda abertzale", ha asegurado.

Según Javier Esparza, "en todo este tiempo, el PSN y el Gobierno de Navarra en su conjunto se ha comportado como si el principal enemigo de esta tierra fuera UPN, cuando debieran haber estado centrados en la crisis económica, la inflación, en ayudar a las familias y a las empresas, en la crisis energética, la sequía, los incendios, el reto demográfico, la sostenibilidad, las listas de espera y el deterioro general de la sanidad navarra". "En eso debieran estar centrados, no en atacar a UPN, a Javier Esparza, o a Navarra Suma", ha señalado.

En todo caso, el presidente de UPN ha considerado que "el cambio de ciclo y la fuerza imparable del centro derecha que se está viendo en otras comunidades también ha llegado a Navarra" y ha afirmado que "iniciamos el curso político que nos va a llevar a la Presidencia del Gobierno de Navarra".

Durante su intervención, Javier Esparza también ha ensalzado la labor de los alcaldes y concejales del partido. "Habéis demostrado cómo gestiona y cómo gobierna UPN. Cómo hacemos las cosas. Sois el ejemplo más claro de cómo entendemos la política en este partido. Tomando decisiones valientes. Defendiendo a vuestros pueblos y ciudades ante los ataques injustos de un Gobierno, el de Navarra, sectario y excluyente que sólo ha buscado defender a los suyos", ha asegurado.

Según Esparza, "nunca antes Navarra había tenido un Gobierno que actuara de esta forma". "Nunca antes los ayuntamientos se han sentido tan ninguneados, tan poco escuchados, tan abandonados a su suerte.

Y más si son de UPN o de NA+. Por todo eso, gracias. Gracias por ser los mejores embajadores de lo que representa y lo que es Unión del Pueblo Navarro. Y gracias también por vuestro apoyo, por vuestra generosidad y porque compartamos el principal objetivo de UPN.

Estamos destinados a gobernar Navarra y eso es lo que, con la ayuda y la implicación de todos vosotros, vamos a conseguir", ha dicho.

El presidente de la formación regionalista ha afirmado que "esto no va de individualidades, de egoísmos o de pensar en lo mío, en UPN estamos gente que piensa en grande, que se sacrifica, que se compromete, que se esfuerza todos los días desde donde está para lograr el objetivo fundamental, gobernar navarra para hacer de Navarra una comunidad líder".