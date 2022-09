Momentazo en 'La ruleta de la suerte': una historia de amor termina en pedida de mano

Una bonita historia de amor conquistó este pasado martes los corazones de los telespectadores de La ruleta de la suerte y del equipo del programa que presenta Jorge Fernández, pues fue en el plató del concurso de Antena 3 donde este romance comenzó a gestarse hace aproximadamente un año y donde sus protagonistas han puesto el broche a su relación con una pedida de mano.

La mañana empezaba como otra cualquiera con los tres concursantes del día luchando por conseguir el primer panel de la prueba de velocidad del programa mientras Fernández, en tono misterioso, instaba a quienes estuviesen viendo el espacio desde casa a quedarse para ser testigos de "una cosa que jamás ha pasado en La ruleta".

Completado el primer reto, llegaban las presentaciones de los participantes, entre ellos la de Sergio, al que "La ruleta de la suerte le cambió la vida, pero no viniendo a jugar, sino desde fuera", comenzaba diciendo el conductor del espacio, recoge Cadena Cope.

"Hace un añito o así estaba viendo el programa en mi casa, tan tranquilamente, y vi a una chica y tuve un flechazo con ella", aseguraba el concursante, que subrayaba que "tenía la necesidad de conocerla", por lo que utilizando el nombre que aparecía en su placa la buscó a través de las redes sociales.

La encontró enseguida, "me salió la primera", contaba, y "la seguí", aunque "ella no me siguió de vuelta". Sin embargo, "a los seis meses empezamos a hablar y ahora llevamos ocho meses saliendo", decía con una sonrisa de oreja a oreja mientras el público estallaba en aplausos y vítores.

Entonces, Jorge Fernández le pedía a la protagonista que se encontrase con ellos en el plató. Irene Kate, que había concursado en el atril rojo, según recordaba el presentador, volvía al set de La ruleta de la suerte y explicaba que lo que le había gustado de Sergio en sus primeras conversaciones, donde él le confesó que le había visto por la tele y le había parecido "muy mona", había sido que fue "directo y sincero". "Me llevó a cenar cerca del Retiro. Así fue nuestra primera cita", desvelaba también la joven sin esperarse lo que estaba a punto de ocurrir.

El presentador, entonces, dio pie a Sergio a que tomase las riendas para sorprender a su novia. El joven condujo a Irene Kate al centro del plató, donde se arrodilló mientras le mostraba un anillo y se declaraba: "Han pasado ocho meses, es poquito, pero la verdad que me has cambiado completamente la vida y me gustaría pedirte matrimonio".

La pregunta dejó a la chica tapándose la cara en shock, escondiendo una gran sonrisa ante la propuesta de su novio. "Sí, quiero", le respondía ella visiblemente nerviosa antes de que él se pusiese en pie para colocarle el anillo en el dedo anular y fundirse en un abrazo.